館長YT收入突破1千萬！他曝「關鍵轉折」與中國有關

王惠民分析館長自2019年以來至2025年，YouTube頻道上收受觀眾「抖內」的金額變化。（取自王惠民臉書）

網紅「館長」陳之漢脫口稱「斬賴清德狗頭」昨被起訴，引起討論。有網友分析館長自2019年以來至2025年，YouTube頻道上收受觀眾「抖內」的金額變化，可見從原先的一年40萬一路成長至200萬、300萬，然而2025年卻直接從前一年的500萬翻倍暴增至1000萬以上，而2025年正是館長前進中國，且開始大量發表親中言論的時候。

數位創作者王惠民近日引述知名第三方數據分析平台「Playboard」，整理館長自2019年來，留言抖內的變化。發現2019還舉辦反紅媒遊行的館長，在2020發生槍擊事件後立場劇變。原本健身房與電商生意如日中天的館長，在立場轉變後雖生意一落千丈，但YT上的抖內卻步步高升，從2019年的42萬，逐步上升到2024年的511萬，高居台灣抖內排行榜的第一名。去年更是翻倍，已經突破千萬台幣。

王惠民指出，館長顯然也明白那些抖內的人並不在台灣，所以在去年開始毫不掩飾的舔共。他整理了館長2025年1到12月的YT抖內數據，表示2025年6月館長前進中國，並發表「漢我遊上海」系列影片，衝到歷月抖內新高，8月發表「漢我遊橫琴+澳門」，也有相當不錯的抖內金額。

然而10月底的「漢我遊北京」，抖內金額卻不如預期，11月館長回台後，即痛罵粉絲「你們像個人嗎？我去了12天，花了那麼多錢，帶給你們好看的節目，結果回來這兩天業績之差，摸摸你們的良心！」，不過抖內並沒有反彈回升，12月甚至跌回去中國之前的水準。

王惠民指出，或許中國已經不再把抖內當成館長主要的支持管道，而是將其轉向更直接、更能製造「兩岸融合商機假象」的直播帶貨。他引述12月26日的新聞指出，館長在中國市場的抖音直播首戰，僅花20分鐘就靠著「旺旺大禮包」賣出1.7萬單，營業額衝上319萬人民幣（約1424萬台幣）。但業內人士指出，這種「開門紅」極大機率是透過專業「刷單公司」灌水。

他表示，至於國台辦還特地聲明並非中國方面下令挹注資金給館長，可說是此地無銀三百兩。

