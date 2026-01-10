冷空氣連三波！今晚首波越晚越冷 週一白天才緩回溫

未來一週氣溫趨勢。（氣象署提供）

未來一週連續三波冷空氣接力報到！中氣象署預報，今天入夜先來第一波大陸冷氣團，西半部低溫剩下11度、局部地區會更低；下週一（12日）白天開始回溫，但接續在下週二、下週六各有一波東北季風增強，除了降溫，也會帶來水氣。

氣象署預報員張承傳說，今晚報到的這波大陸冷氣團，會讓東部及東南部地區有局部短暫雨，基隆北海岸、東北部地區及恆春半島有零星短暫雨；氣溫部分，西半部、東北部低溫剩下11度到14度，部分地區有局部十度以下低溫，白天北部東北也僅剩15度到17度，花東18度到19度，中南部仍有21度到23度。

「下週一白天起會緩慢回溫，天氣也舒適，但下週二又有一波東北季風增強」，張承傳說，受到東北季風及輻射冷卻影響，各地早晚仍偏冷、且西半部日夜溫差大；東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫雨。

張承傳指出，下週四、五（15日、16日）兩天東北季風減弱了，算是天氣較好的兩天，各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

張承傳指出，下週六（17日）又有一波東北季風報到，北部及東北部天氣稍轉涼，中南部日夜溫差大；基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨。

未來一週降雨趨勢。（氣象署提供）

