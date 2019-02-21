傻眼！貨櫃車路中迴轉 車頭、車身竟分離

2019-02-21 18:37

〔記者陳建志／台中報導〕台中一輛貨櫃車，今天上午9點多行經大里至善路時，司機在路中進行迴轉時，疑似因車頭、車身未做好連結，造成車頭和車身瞬間分離，整個貨櫃往前傾斜，左後輪並翹起橫躺在路中央，造成雙向車輛無法通行近20分鐘，讓行經民眾都傻眼，所幸未造成人員傷亡，警方將追查車籍，釐清事故原因。

臉書社團「大里人聊天室」今天上午9點多，有民眾貼出文章，提醒大里成功國中旁的至善路，有一輛貨櫃車因車頭、車身分離，後方拖掛車連同貨櫃倒在路中央擋路，民眾紛紛留言「折甘蔗了」、「好可怕」、「塞車」。

從路口監視器的影像可看到，今天上午9點7分左右，這輛貨櫃車在大里至善路疑似穿越雙黃線進行迴轉，沒想到車頭過去後，後方拖掛車瞬間和車頭分離，整個貨櫃往前傾斜，左後輪並翹起橫躺在路中央，司機立刻求救，後來調來一輛堆高機，前後花了約20分鐘，終於讓車頭和車身順利連接駛離，讓交通恢復順暢。

霧峰分局仁化派出所張智凱所長表示，今天上午並未接獲民眾反映此狀況，事後調閱路口監視器，發現貨櫃車司機在此轉彎時，疑似因車頭、車身未做好連結而分離，已調閱附近影像追查貨櫃車車籍，將請司機說明意外經過，並釐清是否違規。

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