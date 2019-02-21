台南維冠倒塌案判決定讞 受災戶：過好生活最重要

2019-02-21 18:48

〔記者萬于甄／台南報導〕台南維冠大樓倒塌造成115人死亡、104人輕重傷，建商、建築師等5人均遭判刑5年定讞，受災戶曹瑋瓴認為，判再多刑也換不回人命，重要的是努力往前走；受災戶洪家益則表示，把自己的生活過好才最重要。

曹瑋瓴表示，判再多刑罰，也換不回維冠所有人的生命，對於判決結果再回應更沒有任何意義，所有的事情都過去了，現在只能接受現實，努力往前走才是最重要的事情。

受災戶洪家益則說，即便是判死刑，傷害都已造成，自己也無法恢復成以前的樣子，就算不接受也不能怎樣，早已和妻子學習看淡這一切，如今，努力學習適應接受，並把自己的生活過好比較重要，他們被判刑多久，也是他們家的事情。

2016年台南永康維冠金龍大樓倒塌，造成115人死亡，一夕間震碎了許多家庭，時隔3年，許多受災戶逐漸重生，勇敢面對新的生活，新的生命也陸續誕生，而維冠大樓原址重建工程去年6月也開工動土，重建後的大樓取名為「出雲居」，預計2020年完工。

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