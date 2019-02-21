網讚教的好！廟旁鬥毆 鬧事者在媽祖前罰跪懺悔

2019-02-21 14:16

［記者黃淑莉／雲林報導］前天雲林北港朝天宮舉辦上元祈安遶境活動，卻傳出某家宮廟的轎班人員在朝天宮旁的街頭鬥毆，事後轎班人員將4名帶頭鬧事的人帶到朝天宮媽祖爐前罰跪，在媽祖前懺悔，有民眾把影片PO上臉書「黑色豪門企業」，網友留言讚「教的好！」

據指出，朝天宮上元祈安遶境活動，北港鎮內其他宮廟也都會來參與，當天發生糾紛的宮廟轎班，因當天人手不足有外地人士來支援，疑因對扛轎的事有爭議，下午在外面發生口角及肢體衝突。

晚上6點多回到朝天宮廟旁休息，雙方又發生肢體衝突，有人拿著棍棒追打，還有人拿起路旁攤販的椅子追打，嚇壞路人，北港警分局接獲報案到場了解，並把幾位滋事的人帶回派出所了解，雙方互不提告，警方勸導後離去。

轎班人員認為在朝天宮旁發生鬥毆，對媽祖大不敬，把帶頭鬧事的4人帶到朝天宮正殿前持香罰跪1小時，並要他們在媽祖前好好懺悔。

網友把轎班打架、罰跪的過程PO上網，並PO文「希望各宮廟都可以這樣，塑造善良風氣」，引起網友熱議，有人留言讚「教的好！」

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