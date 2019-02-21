網讚教的好！廟旁鬥毆 鬧事者在媽祖前罰跪懺悔

在朝天宮廟旁鬥毆的轎班人員被帶到朝天宮正殿前在媽祖婆前罰跪懺悔。（記者黃淑莉翻攝）

在朝天宮廟旁鬥毆的轎班人員被帶到朝天宮正殿前在媽祖婆前罰跪懺悔。（記者黃淑莉翻攝）

2019-02-21 14:16

［記者黃淑莉／雲林報導］前天雲林北港朝天宮舉辦上元祈安遶境活動，卻傳出某家宮廟的轎班人員在朝天宮旁的街頭鬥毆，事後轎班人員將4名帶頭鬧事的人帶到朝天宮媽祖爐前罰跪，在媽祖前懺悔，有民眾把影片PO上臉書「黑色豪門企業」，網友留言讚「教的好！」

據指出，朝天宮上元祈安遶境活動，北港鎮內其他宮廟也都會來參與，當天發生糾紛的宮廟轎班，因當天人手不足有外地人士來支援，疑因對扛轎的事有爭議，下午在外面發生口角及肢體衝突。

晚上6點多回到朝天宮廟旁休息，雙方又發生肢體衝突，有人拿著棍棒追打，還有人拿起路旁攤販的椅子追打，嚇壞路人，北港警分局接獲報案到場了解，並把幾位滋事的人帶回派出所了解，雙方互不提告，警方勸導後離去。

轎班人員認為在朝天宮旁發生鬥毆，對媽祖大不敬，把帶頭鬧事的4人帶到朝天宮正殿前持香罰跪1小時，並要他們在媽祖前好好懺悔。

網友把轎班打架、罰跪的過程PO上網，並PO文「希望各宮廟都可以這樣，塑造善良風氣」，引起網友熱議，有人留言讚「教的好！」

  • 轎班人員在朝天宮廟旁街頭大打出手。（記者黃淑莉翻攝）

    轎班人員在朝天宮廟旁街頭大打出手。（記者黃淑莉翻攝）

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