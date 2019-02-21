司法院擬禁用測謊結果當證據 法務部提出三大質疑

2019-02-21 00:06

〔記者吳政峰、邱俊福／台北報導〕司法院擬修《刑事訴訟法》，禁止將測謊結果作為證據，各界質疑聲浪不小，法務部、檢察官、警方均持反對立場，指出這不但不利還原真相，更可能害被告沉冤「難」雪！

法務部提出三大疑問，首先，鑑識技術百百種，為何獨排除測謊？一旦立法，接下來是否可能產生外溢效應，排除槍砲、DNA、酒駕等鑑定技術？其次，最高法院已對測謊證據力訂定SOP，司法實務多依照此程序進行，現行運作嚴謹且未傳問題，是否有必要禁止？第三，測謊技術與時俱進，現精準度近逾9成5，且不能成為定罪的唯一證據，無存在的價值嗎？

一名資深檢察官表示，實務上請求測謊的大多是被告，這些人希望能藉由測謊來自清，若未來立法明文禁止測謊證據能力，恐犧牲被告權益，讓他們百口莫辯；至於草案認可測謊可做為偵查方向，他則質疑透過測謊衍生的證據到了法庭，法官會全盤接受嗎？

測謊專家、現任新北市警局汐止分局長林故廷強調「測謊具證據能力」，且測前皆經當事人同意，無涉「不自證己罪」，如嚴格遵守標準程序，可達到超過96%的高準確度及高一致性，符合科學證據的標準。

但也有一名長期偵辦刑案的警官持保留態度，指測謊無法達到百分之百正確，當作證據「不安全」，確實可能會有冤枉的狀況；他認為測謊作為偵查方向的參考及偵訊手段較適當。

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