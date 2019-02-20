2/20 今彩539頭獎開出1注！大福彩、雙贏彩 頭獎均摃龜

2019-02-20 22:31

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（2月20日）開獎的第108000044期今彩539，頭獎開出1注，可得獎金800萬元，由新北市新店區永平街87號1樓的「鴻采鑫投注行」開出；第108000015期大福彩及第108000044期雙贏彩，頭獎均摃龜。

第108000015期大福彩中獎號碼為「05、07、10、22、24、31、40，特別號：14」，頭獎摃龜；貳獎共3注中獎，每注可得25萬元；參獎共63注中獎，每注可得4000元；肆獎共1346注中獎，每注可得400元；普獎共1萬727注中獎，每注可得200元；大福獎摃龜；小福獎1注中獎，可得10萬元。

第108000044期雙贏彩中獎號碼為「01、02、05、08、10、15、16、17、18、21、22、23」，頭獎摃龜；貳獎共8注中獎，每注可得10萬元；參獎共295注中獎，每注可得500元；肆獎共3516注中獎，每注可得100元。

第108000044期今彩539中獎號碼為「14、15、18、21、35」，頭獎1注中獎，可得800萬元；貳獎共188注中獎，每注可得2萬元；參獎共6925注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬3697注中獎，每注可得50元。

第108000044期39樂合彩中獎號碼為「14、15、18、21、35」，四合共3注中獎，每注可得21萬2500元；三合共257注中獎，每注可得1萬1250元；二合共7445注中獎，每注可得1125元。

第108000044期3星彩中獎號碼為「755」，正彩共12注中獎，每注可得1萬2500元。

第108000044期4星彩中獎號碼為「7819」，正彩共4注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站 」

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