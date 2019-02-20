酒駕車禍2死1重傷6萬交保 檢方不服提抗告

2019-02-20 14:48

［記者楊政郡／台中報導］台中市沙鹿區發生的2死1重傷重大傷亡案，涉嫌酒駕的蕭駿賢，檢察官發現蕭事後還找陳男頂替（諭令限制住居），也就是酒駕致死又肇事逃逸、還教唆頂替，認為有羈押必要，向法院聲請羈押，法官則認為無羈押必要，改以6萬元交保，檢察官不服提起抗告。

據了解，今年2月13日（三）凌晨5時許，蕭男酒後（當天上午9時呼氣酒精濃度每公升0.51毫克），當時找陳男企圖頂替，但被警方識破，才再上午9時又找到蕭男並對他酒測，而該車禍後16日、18日陸續兩男死亡，而另一被害人則成癱瘓重傷，警方案發時函送法辦，而發生被害人死亡後，由檢方傳喚蕭某到案。

檢察官相驗死者後，認被告蕭駿賢涉犯刑法第185條之3第2項前段酒駕致人於死罪嫌、同條第2項後段之酒駕致人重傷、第185條之4之肇事逃逸等罪嫌，犯罪嫌疑重大，且有「逃亡或有事實足認為有逃亡之虞」、「有事實足認為有湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞」，有予以羈押之必要，諭令當庭逮捕後，向法院聲請羈押。

但法院審酌後認無羈押之必要，駁回羈押聲請，改諭知6萬元交保及限制住居。檢察官審酌法院裁定理由後，認該裁定不當，今向法院提出抗告。

法官表示，經訊問後，被告坦承不諱，法官認為被告於員警向其調查時，即坦承其為實際駕駛人，不存在串證之虞，且被告有固定住所及工作，亦無逃亡之虞，再參酌被告表示願盡速與被害人或其家屬洽談和解及保險理賠事宜，法官考量被告之經濟狀況及和解意願，爰裁定以交保及限制住居代替羈押手段。

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