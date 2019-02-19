再傳酒駕撞死人！酒駕追撞晨運老翁2死1重傷 蕭男6萬交保

2019-02-19 12:13

〔記者張軒哲／台中報導〕再傳酒駕撞死人事件！台中市沙鹿區13日發生一起重大酒駕車禍，蕭姓男子凌晨飲酒後，駕車行經沙鹿區平等路，疑因天色昏暗，撞擊3名晨運老翁，導致王姓與楊姓男子送醫不治，顏姓男子重傷有癱瘓風險，蕭男還找來陳姓友人頂替，但遭警方識破，蕭男16日經檢察官複訊後，被依6萬元交保。

沙鹿交通分隊指出，31歲蕭男13日清晨5點多，駕駛自小客車由平等路西往東直行行駛，迎面撞上同向3名行人70歲王男與69歲楊男傷勢嚴重，兩人送醫插管治療，王男2天後死亡，楊男3天後傷重不治。71歲顏男在童綜合醫院住院治療，但頸椎重創，日後恐癱瘓。

蕭男第一時間另找35歲陳男來頂替，但陳男對時間點交代不清，言詞閃爍，被警方戳破，蕭嫌酒測值達0.51mg/l。

警方調查，蕭男是沙鹿人未婚，連6萬元交保金額都差點籌不出，根本沒錢賠償。3名晨運老翁是住在沙鹿的鄰居，平日結伴早起散步，卻慘遭橫禍。蕭男被依公共危險、肇逃跟過失致死罪嫌移送，陳男被依偽證罪移送法辦。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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