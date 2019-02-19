美女主播外遇被光碟勒索250萬 前公婆均判刑定讞

2019-02-19 11:45

〔記者楊國文／台北報導〕TVBS美女主播秦綾謙婚後外遇，被前夫吳炳輝破窗捉姦並拍下蒐證光碟，秦綾謙協議付出近400萬元離婚，讓前公婆吳欣蒼、蔡馨樂簽下保密條款並銷毀光碟，孰料，吳、蔡被秦女指控又以公布光碟為由，要求她再付250萬元，高等法院今審結，依恐嚇取財未遂罪，將吳、蔡各判5月、8月徒刑定讞。

秦綾謙2015年認識吳炳輝，2人均是愛狗人士因此結緣，相戀不到1年就登記結婚。

判決指出，2016年9月，秦綾謙密會「小鮮肉」網路紅人安德烈，吳炳輝帶著徵信社人員到安德烈的淡水別墅捉姦，吳男架梯爬2樓的窗戶，當場目擊孤男寡女共處一室，當時安德烈打赤膊，秦綾謙著T恤、碎花短裙坐床邊，吳男氣得敲窗怒罵，並拍下光碟。

秦女否認通姦，並聲稱當天只是在聊天，且兩人衣著整齊，沒發生什麼事。秦女等3人談判後，秦、安同意各賠190萬元和解，另外也要求吳男父母吳欣蒼、蔡馨樂簽下保密條款並銷毀光碟，秦、吳10月間隨即離婚。

不過秦綾謙指控，吳家人並未就此罷休，收到「封口費」後，前公婆吳、蔡多次向秦綾謙強索250萬元，還揚言不給錢就要把備份影片外流給電視台，秦女因此提告恐嚇，但吳、蔡到案否認恐嚇，辯稱只是要求秦女歸還家具、房租、拍攝婚紗等費用。

一審認定吳、蔡2人利用秦女身為主播的公眾人物身份，不想個人不名譽私事遭揭露，遂從中恐嚇以圖獲取金錢，犯後又飾詞狡辯，毫無悔意，依恐嚇取財未遂罪分將吳、蔡判處5月、8月徒刑。吳、蔡不服，上訴高等法院。高院今駁回上訴，維持各5月、8月徒刑定讞。

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