防酒駕再殺人！南警首日查獲22件長期取締不手軟

2019-02-19 10:29

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市警方為防制喝酒後駕車引發車禍事故造成民眾身體、財產損害甚至剝奪生命，昨（18日）發布取締酒後駕車連續大執法，統計昨天動員逾556名警力、取締22件酒駕案，其中10人依刑法「公共危險罪嫌」移送法辦。

市警交通大隊長翁誌宏表示，酒駕零容忍，會持續不間斷針對全市易肇事及飲酒區域，以及周遭重要道路加強警力部署，規劃機動巡邏及定點稽查勤務，藉由高強度、高密度的取締措施，積極防制民眾喝酒後駕車行為，強力執法杜絕漏洞，降低酒駕肇事帶來的遺憾。因為喝酒後開車是「醉」大惡極的劣行，他也率同仁到轄區餐飲業店向客人宣導養成喝酒後不開車的好習慣。

市警局長黃宗仁強調，執法取締是手段，也是維護交通安全的最後防線，除宣導民眾在聚餐飲酒後能相互提醒，多搭乘大眾交通工具不要酒駕外，也呼籲店家協助客人叫計程車及代駕服務，採取宣導與取締並重原則，防止酒駕從源頭做起，民眾勿存僥倖心理、輕忽酒駕危害的嚴重性。

警方強調，酒測的吐氣酒精濃度，每公升達0.15毫克就會處罰；若達到0.25毫克，除了罰款，另會再依公共危險罪嫌移送法辦。酒後駕車發生交通事故，一旦造成重大死傷及財產損失，都是至少兩個家庭的重大危害，呼籲大家無論開大車、小車或騎機車，都應遵守「喝酒後改搭計程車、大眾交通工具」、「勿喝酒後駕車」的安全習慣，確保自身及其他人用路安全。

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