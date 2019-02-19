防酒駕再殺人！南警首日查獲22件長期取締不手軟

南市警方首日取締酒駕大執法，查獲２２件，列專案長期取締不手軟。（記者王俊忠翻攝）

南市警方首日取締酒駕大執法，查獲２２件，列專案長期取締不手軟。（記者王俊忠翻攝）

2019-02-19 10:29

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市警方為防制喝酒後駕車引發車禍事故造成民眾身體、財產損害甚至剝奪生命，昨（18日）發布取締酒後駕車連續大執法，統計昨天動員逾556名警力、取締22件酒駕案，其中10人依刑法「公共危險罪嫌」移送法辦。

市警交通大隊長翁誌宏表示，酒駕零容忍，會持續不間斷針對全市易肇事及飲酒區域，以及周遭重要道路加強警力部署，規劃機動巡邏及定點稽查勤務，藉由高強度、高密度的取締措施，積極防制民眾喝酒後駕車行為，強力執法杜絕漏洞，降低酒駕肇事帶來的遺憾。因為喝酒後開車是「醉」大惡極的劣行，他也率同仁到轄區餐飲業店向客人宣導養成喝酒後不開車的好習慣。

市警局長黃宗仁強調，執法取締是手段，也是維護交通安全的最後防線，除宣導民眾在聚餐飲酒後能相互提醒，多搭乘大眾交通工具不要酒駕外，也呼籲店家協助客人叫計程車及代駕服務，採取宣導與取締並重原則，防止酒駕從源頭做起，民眾勿存僥倖心理、輕忽酒駕危害的嚴重性。

警方強調，酒測的吐氣酒精濃度，每公升達0.15毫克就會處罰；若達到0.25毫克，除了罰款，另會再依公共危險罪嫌移送法辦。酒後駕車發生交通事故，一旦造成重大死傷及財產損失，都是至少兩個家庭的重大危害，呼籲大家無論開大車、小車或騎機車，都應遵守「喝酒後改搭計程車、大眾交通工具」、「勿喝酒後駕車」的安全習慣，確保自身及其他人用路安全。

  • 南市交警大隊員警到餐飲店家向消費的民眾宣導喝酒後不開車的正確觀念。（記者王俊忠翻攝）

    南市交警大隊員警到餐飲店家向消費的民眾宣導喝酒後不開車的正確觀念。（記者王俊忠翻攝）

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