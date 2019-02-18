雜交性愛趴主辦人求緩刑 檢察官打槍：敗壞社會風氣

2019-02-18 16:19

［記者張文川／台北報導］男子張樞亞與女友洪毓文及女子黃思婷，去年9月在薇閣汽車旅館收費舉辦「9女19男」雜交性愛趴，張男眼睜睜看著女友「參戰」，被逮後供稱是為了讓壽星女友開心；3人被依媒介性交營利罪起訴，台北地院今首度開庭，3人都認罪，並請求法官給予緩刑機會，但檢察官認為雜交派對敗壞社會風氣，不同意緩刑；全案近日將採簡易判決。

34歲張男、20歲洪女、39歲黃女今庭訊後皆不願受訪，都一度躲在法院廁間以躲避媒體，張男率從男廁先出來欲遮擋鏡頭離開，再轉至女廁掩護洪女遮臉一起離開法院，黃女則是趁機繞路離開。

起訴指出，3人共同在LINE上成立群組「房間很多人」，以生日派對為名義舉辦雜交趴，部分成員也會在PTT西斯版（Sex）分享心得，行事相當高調；警方網路巡邏發現性交易訊息，獲邀加入該雜交群組，掌握到3人要在去年9月30日包下薇閣摩鐵的派對房，從中午12點開始連辦3場雜交趴，男性收費5000元，「純觀戰」收費500元，女性免費。

警方當天下午2點持搜索票衝進房，查獲多名正在「激戰」的男女，查扣大量保險套、潤滑劑與「入場費」1萬8000多元現金，還有帳冊，現場9女19男，年齡層介於20歲到40歲，女生中只有洪女是大學生，其他分別來自服務業、醫療業等，她們都承認不認識現場男生，且有發生性行為。

北檢去年12月依媒介性交營利罪起訴3人，其他參加者由警方依違反社會秩序維護法裁罰。

北院今開庭審理，3人都認罪，承認起訴書內所有犯罪事實，強調不會再犯，希望法官給予緩刑機會；但蒞庭檢察官認為，請法官依法審酌刑度，但這場派對規模不小，嚴重危害社會風氣，且社會觀感不佳，建請法院不予緩刑。

已有2個小孩的張樞亞，替已休學的洪女向法官求情，表示性愛趴主要是他和黃女在主辦，女友參與聯絡的程度較低，是他假冒女友「RED」名義向群組發聲邀請、聯絡，當作「噱頭」，希望法官能讓她的刑度更低一點；洪女承認有性交易、帶男人上樓，對於檢方將她視為舉辦性愛趴共同正犯的認定沒有意見。

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