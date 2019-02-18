洋腸酒駕太HIGH？自摔用美語裝瘋賣傻

2019-02-18 12:25

〔記者張瑞楨／台中報導〕娶了台灣女子為妻，在台中市擔任美語教師的32歲加拿大籍男子喬治（音譯），今天清晨3時許酒駕，騎機車於西屯區摔車，卻又躺在路旁呼呼大睡，中市警局六分局協和派出所員警抵達時，他卻趁著酒意裝瘋賣傻，不但辱罵員警「FUCK」，還假裝聽不懂中文，拒絕說自己的名字，協和所派遣精通美語的員警與他對話，他又嚷著要尿尿，鬧到清晨酒醒後，才願意配合警方偵訊，酒測濃度高達1.70毫克，依公共危險罪法辦。

協和所調查，加拿大籍喬治娶了台灣女子為妻，近年常以依親之名，往返台灣與加拿大，今天清晨他在家喝伏特加烈酒，感覺肚子餓，騎機車外出買食物，卻在西屯區東大路與西屯路口自摔，隨後躺在路旁睡覺，員警馳抵時，發現他應該聽得懂中文，卻又宣稱不懂中文，不斷用美語胡言亂語，態度相當囂張，還用美語髒話辱罵員警。

警方派遣精通美語的員警與他對話，他仍拒絕說自己的名字，還要警察「猜猜我的名字」，員警也很有耐性，不斷勸他配合，他雖願意酒測，呼氣酒精濃度達1.70毫克，卻又拒絕簽名，僵持約20分鐘，他又宣稱想尿尿，警方只好扶著他上廁所，堪稱醜態百出，事隔1、2小時之後，喬治才逐漸酒醒，慢慢恢復理智，願意配合警方偵訊，全案依公共危險罪嫌法辦。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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