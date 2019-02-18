神明不保佑！通緝犯持刀搶鄰居超商 頭戴「大甲媽」帽子被捕

2019-02-18 10:31

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市南屯區一家超商，昨天（17日）清晨2時許被搶，搶匪還割傷18歲黃姓店員的手臂，搶走現金4萬2000元，中市警局四分局不到20小時就抓到人，是45歲的呂姓毒品與侵佔罪通緝犯，查獲剩餘的贓款1萬9300元，他承認搶劫，但否認動機是缺錢吸毒，「我改了，很久沒吃藥仔了」，他只說犯案動機是「欠錢」，至於2萬餘元贓款花到何處？他拒絕說明，警方懷疑他是缺錢購毒鋌而走險，贓款花在買毒品，但未查獲毒品，諷刺的是，他被捕時，頭上還戴著「大甲媽」帽子，全案依強盜罪偵辦中。

中市警局四分局偵查隊調查，昨天凌晨2時許，呂嫌穿著黑衣黑褲，戴著全罩式安全帽，持水果刀闖入南屯路一家7-11超商，威嚇年僅18歲的黃姓店員，把收銀機與櫃子打開，搶走現金4萬2000元，並將店員手臂割傷，包紮無大礙，隨後騎乘竊得的機車逃逸，經南屯路往西區方向逃逸。

中市警局四分局組成專案小組，調閱路口監視器，並過濾轄區數百名治安顧慮人口，昨天夜間8時許，不到20小時，在西屯區漢口路一段與何厝東一街口逮捕呂嫌，查獲剩餘贓款1萬9300元，依據強盜罪與偷竊等罪嫌法辦。

調查顯示，呂嫌原是麵包師傅，未婚，染毒之後無業，靠打零工維生，去年9月起陸續被毒品與侵佔罪通緝，他就住在被害超商旁，經常觀察超商店員收銀，得知現金會放在收銀機與櫃子內，被割傷的店員也感覺搶匪（呂嫌）似乎眼熟，警方懷疑他缺錢購毒而行搶，花掉的2萬餘元贓款用於購毒，不過，呂嫌不合作，他否認因毒行搶，還宣稱自己「我改了，很久沒吃藥仔（毒品）了」，搶劫動機是「欠錢」，贓款流向則拒不說明。

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