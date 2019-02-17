「五條通」敗在併排停車 警驚見仿星巴克美人魚毒咖啡

2019-02-17 22:36

〔記者張瑞楨／台中報導〕中市警局第三分局東區分駐所員警攔查違規併排的貨車，卻意外在陳姓送貨員的貨車內，查獲一批的毒品，重量高達158公克，更讓警方驚訝的是，還有仿冒星巴克商標斯堪地那維亞的雙尾美人魚（或稱海妖或美人鳥賽蓮Siren），陳男也坦承說，他是過年前一口氣買5萬多元毒品，「大量購買比較便宜」，全是拿來自用，員警進一步發現，陳男10年前就因毒品與重利罪等5條罪名通緝，俗稱「五條通」，卻冒用哥哥身分而潛逃至今，卻沒想到敗在併排停車，警方將他逮捕歸案。

東區所員警是本月4日下午，攔查路邊並排違停汽車時，見駕駛小貨車的31歲陳姓男子神色慌張，又隱約聞到吸毒的臭味，發現車廂內有大批金紙，車內則有11包仿冒星巴克雙尾美人魚商標的2級毒品咖啡包、11顆2級毒品梅錠、26包3級毒品愷他命、1罐3級毒品愷他命，還有53.25公克的3級毒品愷他命，毛重超過158公克。

陳男說，自家經營金香舖，為幫家人送貨才會出門，這批毒品是上個月底，在汽車旅館前巧遇夜店認識的友人，一口氣花5萬多元購入，「大量購買比較便宜」，他沒有轉售，全是拿來自用。

員警把他移送偵查隊複訊時，赫然發現陳男竟是臺中地檢及地院通緝的毒品、偽造文書、重利等五項刑案的通緝犯，陳男見難以隱瞞，坦承10年前他得知自己被通緝，因害怕入獄，每次遇員警盤查，就冒用相差4歲的哥哥身分，每次都能成功闖關，這次卻敗在「並排違停」引起警方注意盤查，進而曝光自己通緝身分。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/