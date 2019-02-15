男子揹7條通緝吸毒遇警攔檢 拿假身分證闖關這次栽了

2019-02-15 23:12

［記者陳恩惠／台北報導］台北市保安大隊第三中隊昨天凌晨在中正區路檢時，發現27歲李姓男子駕的車散發濃厚塑膠臭味，予以攔下盤查，李男出示證件時，看見李男的手機殼上有白色K他命粉末，帶回偵辦，意外發現李男的身分證件右下角竟然沒有雷射防偽標籤，認定是偽造物，當李男拒絕吐實卻又冒充弟弟身分，警方於是採驗指紋比對，終於確認李嫌正因案，遭7地檢署、法院通緝中，前案未清，又犯新案，訊後先依毒品、偽造文書等罪送辦。

保大說，昨天（2月14日）凌晨1時30分，三中隊在北市師大路、汀洲路口執行路檢勤務時，李男駕車行經，因車內散發出濃濃K他命味道於是攔查，李男神色鎮定出示偽造的王姓男子身分證受檢，由於當地燈光昏暗，看不清證件真偽，且李男冷靜應對盤查，以致員警第一時間未能發現異狀。

經李男同意檢視隨身物品，發現攜帶的手機殼內有不明白色粉末，經現場初步檢驗呈第三級毒品k他命陽性反應，李男當場坦承曾吸食毒品，但辯稱是朋友吸食時沾到的，員警請他配合返隊偵辦。

返隊偵辦後，員警眼尖發現李男的證件雖與一般無異，但正面右下角竟然沒有雷射防偽標誌，立即提高警覺、詳細查證，李男見事跡敗露，竟又提供他弟弟的身分資料想瞞混過關，經調閱李男弟弟照片，發現明顯與李男不像，李男仍不願坦承身分，最後改採指紋辨識比對。

警方說，原來他是27歲的李姓男子，但在2017至2018年間，由於未按時出庭應訊，連續遭台中地檢、花蓮地檢、花蓮地院、桃園地檢、桃園地院、雲林地檢及雲林地院發布偽造文書、毒品、竊盜、妨害兵役及擄人勒索等7案通緝中，李男見脫逃無望，坦承官司纏身，5年前由不明男子變造無前科的假身分證件，平時晚間遇警方路（臨）檢使用，都能幸運過關，沒想到栽在北市保大三中隊之手。

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