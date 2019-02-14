休假警打擊犯罪無假期 英勇制伏拒捕通緝犯

2019-02-14 21:00

［記者陳賢義／台東報導］台東警分局中興所警郭恆嘉打擊犯罪無假期，循線據報曾姓毒品通緝犯時出沒在區域，連日查看守候未果仍不死心，利用輪休時間前往埋伏，邪不勝正狹路相逢，見曾嫌欲駕車離去，按兵不動尾隨並通報增援，曾嫌心疑亂竄駛進死巷，見進退無路還企圖衝撞警方，郭員機靈制伏移送法辦。

郭員得知曾嫌經常在市區仁昌街一帶活動，多日前往查看守候均未發現，但仍不放棄，輪休時前往埋伏，見曾嫌駕駛自小客車離開，立即通報所內同仁支援，一路尾隨在後；曾嫌生性狡猾，擔心毒品通緝身分遭警方查緝，車速忽快忽慢，不時鑽進巷弄再鑽出，郭員不動聲色在後監控，與同僚會合後，隨即鳴按喇叭示意停車，曾嫌驚嚇加速離去，警匪追逐約五公里。

曾嫌加速逃竄駛入死巷，無處可逃竟試圖倒車衝撞，中興所長鄭其明見狀立即下車拔槍嚇阻，郭員則機靈的取下曾嫌車子鑰匙。為了脫罪及免去牢獄之災，曾嫌謊報姓名企圖矇騙，渾然不知警方已掌握其身分，人臉辨識系統辨識當場戳破，隨即被上銬移送法辦。

警方調查，曾嫌在2017年因毒品案件遭判刑6年定讞，未入監執行卻四處躲藏過日子，平日往返花、東打零工維生，年節也不敢回家，只能乘著夜晚時返家探視片刻後隨即離去，返鄉洽談工作前往市區仁昌街，不知警方早已鎖定守株待兔。

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