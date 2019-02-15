內湖超商有人兜售「毒餅乾」？警追查發現是9歲女童說謊

2019-02-15 21:37

［記者陳恩惠／台北報導］台北市內湖區某國小，本週開學後，不少家長接到群組的示警訊息，表示學校對面超商有可疑人士鎖定學童兜售餅乾，由於顏色怪異，懷疑被摻雜毒品，要家長小心！但警方連日調閱周邊監視器清查，不僅沒看到可疑男子，連在超商內也無，內湖警方今午請PO文家長和9歲女兒一起檢視監視器，女童才坦承，為了讓爸爸多關心她，才謊稱有壞人要賣毒餅乾；警方也呼籲，家長貼文內容描述非事實，請勿再轉貼。

這名家長在臉書貼文說，「女兒2月11日在學校對面的超商，遇到2名年約20餘歲的年輕男子，看見她拿出紅包袋裡的錢去買零食，就主動上前表示背包裡有糖果和餅乾，還有許多瓶罐、白色粉末狀，並兜售怪怪咖啡色的仙貝、棒棒糖等零食，懷疑是毒品」等字句，文出立刻引發家長們恐慌，校方則提醒學童提高警覺。

內湖警方據報追查，調閱並過濾多支監視器，以及女童在店內的15支監視畫面，發現女童從當天晚間6時30分被爸爸「寄放」在超商內後，直到晚間8時2分爸爸來接走之間，女童都是獨自在超商買飲料、用餐，還在遊戲間玩耍，完全沒有人或是年輕男子靠近或是對話。

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