台北市木柵民宅火警奪命 49歲運將躺在床上燒成焦屍

2019-02-17 23:00

〔記者姚岳宏／台北報導〕台北市文山區木柵路一段231巷一棟磚造鐵皮平房，晚間近7時發生火警，消防局派出大批人車，迅速在20分鐘內撲滅火勢，但搜索屋內時，在臥室床上發現49歲高姓男屋主，已燒成焦屍，目前消防局火調人員仍在現場釐清火警發生原因，警方已通知高男姊姊前往處理後事。

據了解，鐵皮屋約10餘坪大小，屋內是木造隔間，加上堆有雜物，火勢來的又快又猛烈，就在附近不遠處的消防分隊據報趕抵時，現場已是烈焰沖天，屋內家具付之一炬；由於現場未裝設「住警器」可供提醒，疑似火警發生當時，還躺在床上睡覺的高男根本未覺，幾乎沒有逃生跡象。

警消初步調查，死者高男平日以開計程車為業，車就停在家門口，他離婚後獨自一人住在木柵路這間鐵皮屋，鄰居表示，他平常不開車或休息時，有飲酒習慣，至於是否是酒後導致無法逃生，或有其他原因，警消還在調查釐清事發原因。

消防局也提醒，5層樓以下住宅應加裝「住宅用火災警報器」，若發生火警時，可儘早提醒住戶進行避難逃生，同時屋內應免堆積雜物，特別是逃生路徑要保持通暢，以利順利逃生。

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