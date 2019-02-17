獨家》女童噴槍喪命案急轉直下 父難逃過失致死刑責

2019-02-17 22:29

〔記者鮑建信／高雄報導〕高雄市鄧姓女童喪命噴槍疑案，檢警辦案人員經多方查證，雖排除鄧父鄺男謀害女兒的意圖，但不論是女童自行把玩噴槍致死，或由被父親噴射死亡，均難逃過失致死罪，刑責為2年以下有期徒刑。

50歲百萬房仲業務員鄺男，上月20日開BMW轎車載3歲女兒遊玩後，到高雄左營加油站清理汽車，他將高壓空氣噴槍留在車內，副駕駛座的女童疑不慎拿起風槍對著嘴巴噴射，導致臉、胸、腹部腫漲，送醫不治。

據了解，檢警專案小組經過20多天調查，勘驗現場錄影帶、採集指紋和DNA送鑑定，確認噴槍手把及噴嘴，都有女童的DNA，但這些無法證明女童自行把玩致死，或是被動受到外力介入？

不過，辦案人員多方清查後，初步認定鄺男沒有殺害女兒的動機，因此將朝過失致死方向偵辦，不管鄺男跟女兒玩耍，持噴槍朝她噴射，或疏忽把噴槍任意放在車內，讓鄧童能夠輕易取得把玩而喪命，都要負過失責任，只是前者行為的刑度會比後者重。

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