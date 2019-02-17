驚！便當盒裝子彈 南投警打臉「宵夜說」逮人

2019-02-17 13:11

〔記者謝介裕／南投報導〕賊星該敗！南投縣竹山鎮被列為治安顧慮人口的石姓男子，今凌晨1時許，獨自駕駛自小客車在竹山市區遊蕩且行跡可疑，警員遂上前盤查，除了查扣安非他命注射針筒以外，更在3層鋁製便當盒裡頭，查獲各式改造子彈合計186顆，當場識破石嫌便當盒裝宵夜的謊言，訊後，依違反毒品、槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌移送法辦。

據調查，現年50歲的石姓男子，有多項毒品、槍砲前科，駕車行經竹山鎮集山路、昭德街一帶，遭竹山分局巡邏員警林志鴻、林凱鋒2人攔檢時，神情緊張、怪異，加上打開車門時有一股疑似毒品的臭味從車內飄散而出，更令員警不敢掉以輕心。

此時，員警要求石某出示相關證件，並在確定石某是治安顧慮人口後，便保持高度警覺進行盤查，期間，石某再三聲稱，因肚子餓才外出買宵夜，便當盒裡頭只是吃的東西，試圖混淆視聽，不過，員警仍執意檢查，結果一打開連員警也吃了一驚，3層盒便當裡頭裝的全是子彈，包括霰彈槍改造子彈22顆及一般改造子彈164顆，合計186顆，目前已針對子彈來源深入調查中。

南投縣警察局竹山分局長鄭有益說，員警深夜落實巡邏勤務，主動發現可疑人車並落實盤查，進而查獲大量子彈數量及毒品注射針筒等不法違禁物，的確值得肯定，也呼籲民眾勿心存僥倖以身試法，一旦事證明確，絕對依法究辦，善盡警方維護治安的職責。

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