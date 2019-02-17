醉男撞死少女還裝路人圍觀 遭判6年6月

2019-02-17 08:39

〔即時新聞／綜合報導〕新竹男子戴文夏過去有多次酒駕前科，他在2017年駕照被吊扣期間又涉嫌酒駕，並撞上一名搭乘友人機車自摔的劉姓少女，少女送醫後不治，不過戴文夏肇事後還在現場裝成路人圍觀，事後雖承諾願賠償少女家屬，但至今仍未賠償，高等法院指戴文夏屢犯不改、肇事至今分文未賠，依酒駕肇事致人於死等罪合併判刑6年6月，可上訴。

根據《蘋果日報》報導，在2017年12月15日晚間9點，少女與14歲的龍姓男友騎車前往龍潭，但龍男在途中為閃避貓狗而自摔，劉女因此連帶倒在路上，兩人一時無法起身，一旁加油站員工見狀趕緊出來幫忙指揮往來車輛，不過此時酒駕的戴文夏卻以時速70公里的車速撞到劉女與機車，劉女傷勢嚴重，送醫後仍不治。

戴男肇事後叫車上其他3名友人將車開走，他則裝做在現場看熱鬧的人，想趁機溜走，不過警方依照後方駕駛的行車紀錄器及街道監視器，在事發隔天凌晨循線找到戴男送辦。一審依酒駕肇事致人於死罪判刑5年、肇事逃逸罪判刑2年，合併應執行6年6月徒刑，戴男上訴宣稱允諾賠償劉女父母共500萬元、雙方達成和解，請求從輕量刑。

高院審理認為，事發地點有夜間照明、視距良好，還有加油站員工協助示警，戴男若非酒駕超速，不至於無法閃避，加上戴男屢犯酒駕，肇事後還假裝路人逃避隱匿，到案雖認罪允諾賠償，但至今仍分文未賠，依兩罪合併判刑6年6月。

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