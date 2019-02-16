惡男狂襲畫面曝光！8旬嬤莫名被打到頭破血流、腳骨斷裂

2019-02-16 11:56

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南仁德區成功里的80歲余姓老婦，今天上午在活動中心休息時，突遭一名男子持報夾抓狂似地攻擊，出手兇狠，受害者頭破血流，縫了6針，還被要求下跪，踹到腳骨斷裂，已送醫治療，警方獲報已將嫌犯逮獲，釐清案情中。

歸仁警方指出，行兇者是56歲的伊姓男子，住在東區，落網後，情緒穩定，看似正常，但對於為何動手襲擊，卻語意含混，還說「我叫她下跪，不聽就打了」，正深入調查中。

成功里長鄭晴而說，中心內一早有網球、元極舞等運動，余婦也參與，8點許，獨自坐在椅子上休息，伊男從側門進入，先到開飲機旁飲水，隨後拿起報夾襲擊。

根據監視器畫面，老婦遭攻擊後，雖有起身閃躲，但伊男沒有停手，被打到腿軟、下跪後，嫌犯仍不罷休，相當兇殘；附近民眾聞訊，都相當氣憤，希望警方嚴辦。

鄭晴而指出，老婦並不認識男子，竟莫名遭到攻擊，無辜受傷，當場血流如注，頭部縫了6針，腳骨斷裂，準備開刀。

老婦遭襲擊後，民眾見狀報案，警方隨即將伊男依現行犯逮捕，帶回偵訊、調查中。

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