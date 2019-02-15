撞球高手轉行愛情剝皮 詐2000萬開保時捷、戴勞力士

2019-02-15 20:33

〔記者劉慶侯／台北報導〕孫姓男職業撞球選手，涉嫌組織「中國籍娘子軍團」作「假交友，真剝皮」，誆稱淒慘背景引被害人同情上鉤，再以「陪睡」方式伺機詐財。曾有被害人陸續遭詐400多萬元。警逮8人，初估3年間不法獲利高達2000多萬，訊後依違反組織犯罪防制條例送辦。

警方表示，38歲的孫嫌與余姓妻子均為撞球界的好手，孫4年前退休後原經營放款，後轉投入剝皮酒店生意，吸收來自中國的外籍新娘，組成詐欺集團騙取癡心酒客的真心後吸金。

警方調查，孫嫌3年前開始結合在中國的電話機房，亂槍打鳥打電話搭訕，只要有被害人上鉤，便派出在台的中國籍娘子軍出面，假意與對方噓寒問暖交往，進而以發生性關係作連接。

警方表示，只要被害人認為對方付出真感情時，再由旗下娘子軍發動悲情攻勢，向被害人說家人身體不好，又缺錢欠債，順勢要求被害人掏錢幫忙，曾有被害人信以為真，陸續付出400多萬元，直到對方失聯才發現遭詐騙。

台北市中山分局根據報案，前往孫嫌北投家中逮人，並查出孫嫌有勞力士綠水鬼、百達翡麗以及伯爵等名表，出入也都以保時捷休旅車代步，共逮8人到案，訊後依洗錢防制法、詐欺罪以及組織犯罪防制法送辦。

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