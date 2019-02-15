剝皮妹叩客甜言蜜語 20多男被騙逾800萬

2019-02-15 12:04

［記者楊政郡／台中報導］前幾年風行一陣子的剝皮妹詐騙集團，有一組機房設在中國專騙台灣郎，先來電聊天表達愛意，然後開口稱酒店需業績、想轉業考美容證照、家人生病、借款還債等各種藉口，誘使男子匯錢。集團還準備女車手，男子要求見面現場交款也沒問題，20幾名男子中僅1、2人未上當受騙，受騙金額達800餘萬元，台中地院判處車手頭邱智隆2年6月徒刑，2女車手各判2年徒刑、緩刑3年，附帶提供義務勞務80小時。

判決書指出，邱智隆從2015年10月加入「小馬」（中國機房秘書，CALL客秘書，俗稱剝皮妹詐團），機房秘書天天向台灣地區男子CALL客，電話聊天中充滿愛意、仰慕，取得信任後，就佯以酒店需業績、想轉業考美容證照、家人生病、借款還債等各種藉口，要求匯錢支助，邱智隆則在台擔任提款車手，一個多月就騙了53萬元，贓款入帳後，邱提款後扣除3％報酬（還有月薪2萬），其餘匯回給中國詐團。

2016年起邱應徵了張與林兩名年輕女子，因為有男子會要求要看到女子本人，果然兩女加入當「公關」車手後，業績大增，從當年3月至7月間，20餘名男子匯入或當面交款達753萬餘元，2女各抽成10％，同年5月25日邱某被逮捕而羈押，詐團另派「麥克」來取代邱，繼續進行詐騙業務，該集團在本案中不法所得達806萬餘元。

本案審理期間3被告要求認罪協商，取得檢察官及被害人同意後，雙方協議出判刑刑度，邱智隆2年6月徒刑，沒有緩刑。2女車手各判2年徒刑、緩刑3年，附帶提供義務勞務80小時。

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