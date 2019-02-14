騙過一次還敢再來？ 老翁領260萬鉅款誘車手上鉤

2019-02-14 10:28

〔記者劉慶侯／台北報導〕曾被詐欺集團以「假檢警」的老梗，損失過金錢的方姓老翁，昨日又再接到同手法的詐騙電話，只不過，他這一次學乖了，馬上向轄管的北市警中山分局民權一派出所報案，請求警方協助。

派出所主管林胡坤隨即派專人到方姓被害人家中陪同應變，並要求方翁全程配合對方指示。

不過，詐欺集團又在陸續打來的電話中，要求方翁換穿他們定的顏色衣著，誆稱可便他們「保護、識別」。警方當下研判詐騙集團應也有派人在監控方翁。

方翁在警方指示下一切根據詐騙集團的交代照辦後，警方也派出數組便衣人員在各指定地點埋伏，同時另有員警全程暗中尾隨保護方翁，讓方翁到指定的銀行領取260萬元現金。

果不出所料，當方翁提領到現金後，馬上就接到犯罪集團來電，指示他到新生北路三段3巷面交付款項。

方翁抵達指定地點，果然有男子蕭博嚴出現，假意先說要確認方翁身分，再伸手索取鉅款，警方立刻現身圍捕，將蕭嫌逮捕。

警方偵訊後，今日將全案移送台北地檢署偵辦，並續向上溯源，擴大清查是否尚有涉及其他詐欺案件。

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