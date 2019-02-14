退休校長被騙380萬15個月沒開庭 子地檢署前剃光頭抗議

2019-02-14 11:17

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北市80歲溫姓退休校長前年2月遭阮姓女房客誆騙，有1千萬美金要運進台灣，需購買塗料塗在美金等費用騙過海關，騙光他380萬元退休金，溫翁提出刑事、民事告訴，法院去年9月判阮女需償還溫男380萬元確定，但刑事部分，溫翁兒子不滿新北地檢署收案後，拖了近15個月沒開庭，今上午帶著父親到新北檢前當場剃光頭抗議表示：「司法威信如同落髮，掉在地上」。

溫子說，前年5月帶老父報警，自此之後他幫爸爸打官司，民事訴訟已在去年9月確定阮女是詐欺犯，騙了爸爸的錢，但刑事官司前年9月開過一次庭 後，迄今15個月沒開庭，爸爸一直問他：「正義時麼時候會伸張？騙我錢的阮女什麼時候被關起來？」怒批阮女還在台北流竄、繼續騙人，檢察官姑息這樣的人 ，讓台灣變成詐騙王國，他嘗試跟檢察長溝通、行文檢察官都未獲回應，「在證據確鑿情況下，不把這個人關起來繼續危害社會，我無法接受，只好剃頭抗議。」

溫翁表示，阮女對他聲稱有1千萬美金在國外，帶回台灣需要一筆經費，他拿出多少錢幫忙，對方可以加倍奉還，他信以為真，就這樣被騙光退休養老金，並不滿指出，前年9月檢方開了2次庭，但10分鐘就退堂，根本不像開庭，他瞧不起檢察體系這樣的辦案方式，認為「國家會因這樣的怠惰的司法體系，讓詐騙犯繼續猖狂而亡國」，所以才會站出來向社會請求伸張正義。

新北檢回應，2017年收案後，轉介調解前曾多次傳喚被告等人開庭訊問，因案件涉外，須透過司法互助調取資料及翻譯相關文件，檢察官已函請法務部國際及兩岸法律事務司協助函轉美國在台協會台北辦事處司法互助協助查明相關事項，並向銀行調閱相關資料；轉介調解後，也積極函詢司法互助結果，並於今年1月傳喚被告，且已訂於2月底再次開庭，目前案件仍在偵辦中，當事人如有任何意見，可具狀表示意見。

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