老天有眼！所長休假到媽祖廟拜拜 意外逮偷女用內衣慣竊

〔記者林嘉東／基隆報導〕老天有眼！
基隆市警一分局忠二路派出所長郭雲龍，趁農曆年節連假到媽祖廟拜拜，發現廟內一名女子，與轄內一起竊案有關，這一拜，竟意外逮到女用內衣褲慣竊。
基隆市愛三路知名內衣專賣店「大四美」7日掛在騎樓間的百餘件女用內衣褲，光天化日遭竊賊偷走。
案發後，轄區基隆市警一分局忠二路派出所警員調閱監視器，掌握一輛轎車涉有重嫌；經查車輛所有人為38歲梁姓女車主，但多次聯繫，梁女都未接電話。
派出所長郭雲龍春年初四，趁著春節休假期間，帶著妻子到派出所對面的慶安宮拜拜。
拜拜前，郭員返回派出所關心此件竊案，請同事試著再連絡梁女，好不容易接通，梁女卻稱她人在花蓮。
郭只好帶著妻子到慶安宮拜拜，未料，才進門廟裡拜拜，就發現眼前的女子不就是梁女，根本沒在花蓮。
郭上前刻意叫梁女的名字，梁女都未回應，郭只好打電話給穿著制服的同事前來盤查身分。
郭指出，他有看過梁女車子的車籍資料與戶政照片，對梁女瘦小的身材印象深刻；為了怕認錯，他還請同仁把梁女的照片傳給他，確認無誤才叫同仁前來盤查。
梁女供稱，她把車借給游姓男子，不知游把車開去哪裡。
警方一查47歲、有毒品、竊盜前科的游男才出獄；游男坦承他因為沒錢購毒，只好偷女用內衣褲轉賣牟利；警訊後將游依竊盜罪嫌函送法辦。
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基隆市愛三路「大四美」本月7日遭竊賊偷走放在騎樓的女用內衣褲。（記者林嘉東翻攝）
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基隆市警一分局忠二路派出所長郭雲龍年初四到基隆市香火鼎盛的慶安宮拜拜，意外發現竊案關係人，循線逮到偷內衣褲的游姓慣竊。（記者林嘉東翻攝）
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基隆市警一分局忠二路派出所長郭雲龍。（記者林嘉東翻攝郭雲龍臉書）
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