老天有眼！所長休假到媽祖廟拜拜 意外逮偷女用內衣慣竊

2019-02-14 13:33

〔記者林嘉東／基隆報導〕老天有眼！

基隆市警一分局忠二路派出所長郭雲龍，趁農曆年節連假到媽祖廟拜拜，發現廟內一名女子，與轄內一起竊案有關，這一拜，竟意外逮到女用內衣褲慣竊。

基隆市愛三路知名內衣專賣店「大四美」7日掛在騎樓間的百餘件女用內衣褲，光天化日遭竊賊偷走。

案發後，轄區基隆市警一分局忠二路派出所警員調閱監視器，掌握一輛轎車涉有重嫌；經查車輛所有人為38歲梁姓女車主，但多次聯繫，梁女都未接電話。

派出所長郭雲龍春年初四，趁著春節休假期間，帶著妻子到派出所對面的慶安宮拜拜。

拜拜前，郭員返回派出所關心此件竊案，請同事試著再連絡梁女，好不容易接通，梁女卻稱她人在花蓮。

郭只好帶著妻子到慶安宮拜拜，未料，才進門廟裡拜拜，就發現眼前的女子不就是梁女，根本沒在花蓮。

郭上前刻意叫梁女的名字，梁女都未回應，郭只好打電話給穿著制服的同事前來盤查身分。

郭指出，他有看過梁女車子的車籍資料與戶政照片，對梁女瘦小的身材印象深刻；為了怕認錯，他還請同仁把梁女的照片傳給他，確認無誤才叫同仁前來盤查。

梁女供稱，她把車借給游姓男子，不知游把車開去哪裡。

警方一查47歲、有毒品、竊盜前科的游男才出獄；游男坦承他因為沒錢購毒，只好偷女用內衣褲轉賣牟利；警訊後將游依竊盜罪嫌函送法辦。

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