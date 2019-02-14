頂新劣油案 魏應充4億交保、每週派出所報到確定

2019-02-14 11:10

〔記者張文川／台北報導〕味全前董事長魏應充因混油案判刑2年入監，去年12月中旬假釋出獄，由於他另因頂新劣油案被二審判刑15年，由最高法院審理中，最高院囑咐台中高分院調查是否有羈押魏或其他強制處分的必要，台中高分院去年12月開庭後裁定魏應充在原本3億元保證金之外，再追加保釋金1億元並限制住居，每週六至派出所報到；檢辯都提抗告，最高法院今駁回抗告確定。

魏應充在台北的味全混油案，保釋金高達13億1000萬元，包括10億元書面保，但在魏入監服刑後，已發還給魏應充；而在彰化的頂新劣油案，彰化地院一審時裁定3億元交保並限制出境出海與住居，這3億元保金目前仍在法院，但彰院一審判魏應充無罪，二審台中高分院逆轉重判15年，案由最高法院審理中。

魏應充去年底獲假釋出獄後，最高法院刑事庭發函囑咐台中高分院訊問魏應充，調查是否有必要對魏應充重新羈押、加保或其他強制處分。

檢方認為，魏應充家族產業龐大，在台財產逾2000億，在富比世富豪榜排名台灣第2富豪，僅次於郭台銘，且台灣四面環海的環境易於潛逃或偷渡海外，以往有多起潛逃出境案例，且魏有新加坡籍，在海外有置產，家族擁有私人飛機，何況他未定讞的徒刑長達15年，4億交保金難以防範他逃匿，應予羈押。

魏應充答辯指案子審理這麼多年，都遵期到庭、執行，從未逃避過，為了父母、家族、子孫，要等司法還他清白，不會逃亡，且他在假釋期間須每月到台北地檢署觀護人室報到，沒有必要每週再赴派出所報到。

最高法院認為，魏應充雖仍有逃亡之虞，但他歷審都遵期到庭應訊，有羈押條件但沒羈押必要，可以4億元高額具保、三限、定期報到等方式取代羈押，確保日後審判與執行，今裁定駁回抗告，全案確定。

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