海峽論壇 陸委會：禁中央地方公職參加

陸委會昨宣布，禁止中央機關、地方政府人員參與中共海峽論壇，不會核准縣市首長參加。（記者塗建榮攝）

中共對台統戰工具

第十八屆「海峽論壇」六月十三日將在福建省廈門舉行，中共邀請台灣有關政黨代表參加，國民黨將派副主席張榮恭率團出席，國民黨籍台東縣長饒慶鈴已向移民署申請赴中參加。陸委會昨宣布，禁止中央機關、地方政府人員參與相關活動，不會核准縣市首長參加。

包括台東縣長饒慶鈴 公職及公務人員申請者「一概不會准許」

請繼續往下閱讀...

陸委會發言人梁文傑昨在例行記者會指出，海峽論壇是中共對台統戰平台，為因應中共藉兩岸交流對台灣社會統戰滲透，政府對海峽論壇的政策立場如下：一、禁止在台辦理海峽論壇相關活動，也不得與中方合作辦理。二、禁止中央機關、地方政府人員參與相關活動。三、禁止推動消滅中華民國的一國兩制台灣方案或民主協商等活動。四、提醒國人注意，遵守兩岸條例以及相關規範，避免觸法。五、提醒國人注意赴中人身安全風險。六、呼籲各界和政黨不要附和中共對台敘事，淪為對台統戰工具。

今年首度禁止地方政府人員參加

關於今年首度禁止地方政府人員參加，政府禁止範圍多大？梁文傑回應，管制的範圍是公職人員和公務人員。現在中華民國公職及公務人員去中國都須經過核准，凡是要申請參加海峽論壇的，「一概不會准許」。

梁文傑說，這是因應中共目前對台的滲透行為，海峽論壇眾所皆知是中共最大型對台融合統戰的一個平台，政府當然對此要有所因應。

針對國民黨將派張榮恭參加，梁文傑指出，國民黨不需要申請，但還是呼籲各政黨不要附和中共對台敘事，淪為對台統戰工具。

據了解，饒慶鈴向中央申請赴中參加海峽論壇，也有部分地方政府官員、學校行政職人員申請參加海峽論壇，陸委會昨宣布政策後，主管機關將正式回覆申請案，全部都不會核准。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法