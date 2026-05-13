利誘現役軍官刺探機密 退伍班長翻拍軍情賣中共起訴

退伍班長利誘現役軍官，翻拍未公開的專業軍官訓練講義，賣給中共情工人員，北檢依違反國家安全法、貪污治罪條例等罪嫌起訴。（資料照）

陸軍第六軍團上士班長退伍的陳泰尹被中共情工人員吸收，利誘仍在軍中服役的中尉軍官李俊達翻拍未公開的專業軍官訓練講義，再透過微信交付中共情工人員「王哥」，換取報酬七萬餘元。台北地檢署偵結後，依違反國家安全法、貪污治罪條例等罪嫌，將陳、李二人提起公訴。

中共情工吸收 陳泰尹淪共諜

起訴書指出，陳男二〇一三年退伍，與李男曾於二〇一一年至二〇一三年間同在陸軍第六軍團砲兵第二一指揮部服役，李現仍為該單位中尉軍官。

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檢方調查，陳男於二〇二三年十一月間透過友人結識中共情工人員「王哥」，對方以提供軍中機敏資料可獲報酬為誘因吸收。陳男遂利用昔日同僚關係，於二〇二四年三月十六日邀約李男，提出翻拍軍中資料換錢，並以微信引介雙方認識。

中尉李俊達涉洩密 同被起訴

「王哥」承諾以李男薪資兩倍計酬，並另加發獎金；李男起初未予理會，後續則因學長陳男的人情壓力下，態度轉趨動搖並改變原先想法。李男自二〇二四年一月起受訓，持有未公開軍中講義，陳男於同年四月七日以「還錢」為由約出李男，在北市北投區某停車場由其翻拍講義，再透過微信確認傳送與報酬方式後，隨後將檔案傳送「王哥」。

陳男落網後向辦案人員表示，退伍後以開計程車為業，因為母親罹病、無力負擔醫療費用，不堪經濟壓力下，才會與中共情工人員合作。

檢方查出，陳男共收受「王哥」支付的二五〇〇顆泰達幣，兌換新台幣後分二筆匯入帳戶，共計七萬九千餘元；案發後已繳回犯罪所得，檢方依法聲請沒收。

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