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    首頁 > 政治

    「兩岸媒體人峰會」北京登場》陸委會：若當在地協力者可處七年刑

    2026/05/13 05:30 記者陳鈺馥／台北報導
    前台北縣長、旺旺集團副董事長周錫瑋出席兩岸媒體人峰會。（取自中國官媒）

    前台北縣長、旺旺集團副董事長周錫瑋出席兩岸媒體人峰會。（取自中國官媒）

    第七屆「兩岸媒體人峰會」昨日在北京登場，中共邀請國民黨副主席張榮恭、台灣特定媒體出席與會，中國國台辦副主任吳璽致詞表示，兩岸媒體人應攜手揭露「台獨」分裂行徑。對此，陸委會嚴厲譴責中共干涉媒體自主，形同對台跨境鎮壓，強調台灣媒體如配合中共擔任「在地協力者」懲獨，最重可處七年以上有期徒刑，將依法強力查辦，絕不寬貸。

    國台辦要求台媒揭露台獨行徑

    本屆兩岸媒體人峰會由中共官媒「北京日報」報業集團主辦，國台辦副主任吳璽、北京市委常委孫軍民等中共官員出席。我國安單位掌握，台灣方面出席人士，有旺旺集團副董事長周錫瑋、聯合報大陸中心主任羅印冲、TVBS董事長資深特助徐濤、台灣南華社社長賴連金、觀察雜誌發行人紀欣、祖國雜誌發行人戚嘉林、台大哲學系教授苑舉正，以及時事評論員介文汲、郭冠英、賴岳謙等人。

    陸委會指出，出席的台灣媒體若配合中共擔任「在地協力者」懲獨，例如配合中共指示，濫用新聞自由來指控特定人士為台獨份子、提供國人個資、散布懸賞通告等，將觸犯我國「反滲透法」、「國家安全法」、「國家情報工作法」與「刑法」，最重可處七年以上有期徒刑。

    陸委會強調，政府支持兩岸「健康有序」的交流，但媒體應秉持專業倫理與對等尊嚴，不應成為中共跨境鎮壓與威脅國人安全的幫凶。對於任何在地協力者配合中共違法滲透、破壞台灣民主之行為，政府各機關定會依法強力查辦，絕不寬貸。

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