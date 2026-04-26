蘇巧慧、李四川同台 各抒市政願景

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（左二）、國民黨參選人李四川（右二）參加基督教新北市城市祈禱午餐會。（記者翁聿煌攝）

基督教新北市城市祈禱午餐會昨天在新店舉行，新北市長侯友宜與藍綠兩黨的市長參選人都同台，民進黨參選人蘇巧慧說，她過去十年在新北為市民服務，一直秉持著「行公義，好憐憫」的心，以謙卑、誠摯的態度服務社會，也期盼未來攜手新北每一份善的力量，一起為新北的進步來努力。國民黨參選人李四川則承諾，將秉持「少說話、多做事」的務實精神，結合宗教界愛的力量，持續推動新北向前發展。

蘇：攜手每份善的力量 一起為新北努力

蘇巧慧與新北市議員陳乃瑜、議員候選人陳韋任一同出席餐會，結束時在餐會外碰巧遇到蘇巧慧podcast頻道的小粉絲，蘇巧慧瞬間化為水獺媽媽，為小朋友驚喜「獻聲」，更有多位民眾激動喊「市長加油！」。

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蘇巧慧說，很榮幸能夠受邀參與城市祈禱餐會，看見牧者們為新北、為台灣代禱，內心也十分感動，也期盼神的恩典看顧新北、看顧台灣，她也會持守著信望愛，一起為這塊土地努力，也祝福現場每位牧者、同工平安喜樂、恩典滿溢。

侯友宜致詞指出，新北未來需要一位「踏實做事」的領導人，他要把棒子交給做實事的人。

李四川則表示，他是做工程出身，最了解「踏實做事」的價值，也深知市政建設需要一步一腳印的累積，他感謝新北各區聯禱會及眾多教會長期以來對弱勢族群、孩童課業的無私奉獻，為新北注入安定的力量。

李：秉持少說話、多做事精神 推動向前

李四川承諾，未來接下重任，定會延續市府團隊的良好基礎，秉持「少說話、多做事」的務實精神，結合宗教界愛的力量，持續推動新北向前發展，為市民打造平安喜樂的安居城市。

李四川日前接受中廣董事長趙少康專訪時被問到，有綠營朋友說，這場選戰李被蘇巧慧和父親蘇貞昌「二打一」，因此蘇巧慧昨同桌侯友宜、李四川，也被問到是否覺得被「二打一」，蘇巧慧回應，每個競選團隊都有各自的成員，大家就各自努力，她會繼續努力，讓市民看到她能為新北市帶來的改變。

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