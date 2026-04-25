美伊戰爭啟示》田弘茂：美戰後重心移印太 台灣會更重要

國策研究院昨日以「美以伊衝突下的全球效應與台灣安全」為題舉行座談會，院長田弘茂於開幕式中致詞。（記者叢昌瑾攝）

國策研究院昨舉辦「美以伊衝突下的全球效應與台灣安全」座談會，院長、總統府資政田弘茂指出，美國未來在戰後一定要把戰略重心移到兩個地方，一是美洲，一定要處理加拿大問題；另外就是必須特別重視與中國的關係，重心會放在印太地區，在整個全球戰略佈局裡面，台灣的重要性必然增加、不會減少。

田弘茂分析，假如這次美國與以色列聯合起來，將伊朗日後啟動戰爭的能力解除，可預見中東接收伊朗支援的激進團體也將一併解決。他認為，今後中東國家與美國的關係會更好，以色列與阿拉伯國家也可能和平相處，世界受到中東動盪的影響會減少，美國的重心就不需要再放在中東。

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田弘茂並提出質疑，北約成立於冷戰時期，是為了對應蘇聯領導的華沙公約共產集團，如今蘇聯崩解，很多東歐國家也加入歐盟甚至北約。這次烏克蘭戰爭證明，美國之外的北約國家沒有發揮太多功能，其存在價值已被加上問號。他並指出，若將武器系統、軍隊規模跟聯合作戰能力合計，北約中美國大概佔七成五的份量；假如美國不在，剩下兩成五是分裂的，廿幾個國家意見都不一樣。

至於美伊戰事影響，田弘茂認為這場戰爭是近幾十年來最大的軍事衝突，影響層面遠遠高出俄烏戰爭，國際高層級權力結構將發生重大更動。

李淳：台灣經濟影響 相對最低

前駐歐盟大使、中經院經濟法制研究中心主任李淳從經濟面分析指出，從股市與能源價格來看，台灣經濟受美伊衝突影響相對最低。他表示，中經院將今年GDP成長預測上調至七．二二％，出口在第一季增加了一成三，表現是全球前段班中的前段班，但仍須留意通膨壓力，物價上漲指數可能增加到二％警戒線。

李淳指出，台灣發電約一半是天然氣，主要來源三成來自澳洲、三成來自卡達，對美國LNG的採購比重也在增加，過去很多人批評台美採購，但現在回頭看反而買了一個保單，面對中東衝突時主要發電來源受影響相對低。

李淳也提醒，美國是能源出口大國，平均日產一千三百萬桶以上，過去二個半月原油漲價幅度超過五成，每一天美國因原油上漲會多賺超過五億美金，能源公司是最大受益者。從經濟角度看，美國是否有誘因儘早結束戰事，目前不清楚。

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