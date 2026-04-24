兩岸增直航航點？ 陸委會：交給市場機制解決

對兩岸航班新增直航點，陸委會發言人梁文傑昨強調，這是特定旅遊點的包機，「回程並不會有新疆人、蘭州人、或哈爾濱人來台」。就讓市場機制解決，看航空公司評估說有沒有賺頭。（記者叢昌瑾攝）

中國日前透過兩岸「民航小兩會」致函我方，呼籲全面恢復兩岸客運直航，陸委會以「沒有回頭客」為由，認為現有航點與運量已足夠。全國商業總會理事長許舒博則聲稱，台灣旅客赴中仍有回頭需求，質疑「哪一架飛機沒有回載率？」陸委會發言人梁文傑昨強調，這是特定旅遊點的包機，「回程並不會有新疆人、蘭州人、或哈爾濱人來台」。就讓市場機制解決，看航空公司評估說有沒有賺頭。

鄭習會後，中共提出十大涉台措施，要求恢復烏魯木齊、西安、哈爾濱、昆明、蘭州等城市兩岸航班，以及開放中國上海、福建民眾來台自由行。全國商業總會本週一號召七大公協會「以商逼政」要求民進黨政府接受。

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梁文傑在陸委會記者會表示，許舒博的說法稱「把乘客載過去，乘客就會回來」，其實來來去去指的都是台灣旅客。但陸委會要表達的是，航班將台灣旅客載過去之後，回來的不一定是同一批台灣旅客。應該要有中國旅客來台灣，這個航線才有長久經營的可能性，不然只是特定旅遊點的包機。

梁文傑指出，中國所提出的烏魯木齊、蘭州、哈爾濱這些城市，基本上就是旅遊點，要台灣的旅客載過去，「回程並不會有新疆人、蘭州人、或哈爾濱人來台」。他強調，若只是為了特定的旅遊點，要把台灣的旅客載過去，那就讓市場機制解決，看航空公司評估有沒有賺頭。

若航線賺錢 航空公司就會申請

梁文傑說，「如果航空公司覺得有盈利的可能性，就會來申請，我們再評估看看」。如果航空公司覺得沒有盈利的可能性，也不會強迫航空公司去發展這個航線。

另外，國台辦聲稱，兩岸空中直航今年一季度客座率超過八成。梁文傑回應，客座率超過八成是中國民航的統計，我方的數字實際只有六十五％，「還是可以增班，只是航空公司沒有要增」，要尊重航空公司的意願。

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