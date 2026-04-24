蕭景田喊話「把父母的話當一回事」》謝衣鳯：我是新女性 勿代我父母發言

國民黨彰化縣立委謝衣鳯爭取縣長提名，強調自己是新女性。（擷取自謝衣鳯臉書）

國民黨彰化縣長提名卡關中，彰化縣黨部主委蕭景田日前受訪時，對爭取提名的立委謝衣鳯喊話說「把父母的話當一回事」，謝衣鳯昨天回擊「我是新女性」，她有女性獨立尊嚴，蕭景田不是家人，請不要代表她的父母發言，不要介入她的生涯規劃。

謝衣鳯昨天接受媒體人黃光芹專訪，再度堅定表達參選彰化縣長的決心。她表示，她有她個人獨特的政治魅力，有她自己的想法與理念，她是獨立個體，可以打破彰化傳統的偏見，她要在彰化打選戰，是因為「成功不一定要我」，但「有我一定成功」，她可以贏得勝選。

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謝衣鳯強調，她跟議長謝典霖是一家人，弟弟要當議長，議長是由議員選出，而她參選縣長，這是由選民直接選舉，這是兩種完全不同的選舉，至於弟弟能不能當議長，要看「議員的智慧」，總之，「姊弟登山，各自努力」。

謝衣鳯指出，民進黨很早就提名立委陳素月參選縣長，國民黨提名卻遲遲未拍板定案，她要請黨中央儘速用民調來敲定人選；如果由她來參選，她會爭取台積電與半導體產業到彰化，讓高科技有更多高薪工作，也要爭取好市多到彰化，讓年輕人有高薪工作，有便利生活，才能解決人口外流。

最後，謝衣鳯強調，國民黨要儘速提名，才能迎戰民進黨提名的陳素月，由她出線才是整合最大化、團結最大化。

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