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    首頁 > 政治

    批特定國家屈從北京 阻賴出訪 美國務院促中國停止對台施壓

    2026/04/24 05:30 國際新聞中心、記者蔡淑媛／綜合報導
    AIT處長谷立言昨表示，賴清德總統出訪受阻，再次顯現中國威嚇台灣的實際案例，不僅是威嚇到台海安全，也威脅到整個國際的安全局勢。（記者蔡淑媛攝）

    AIT處長谷立言昨表示，賴清德總統出訪受阻，再次顯現中國威嚇台灣的實際案例，不僅是威嚇到台海安全，也威脅到整個國際的安全局勢。（記者蔡淑媛攝）

    賴清德總統原訂出訪非洲友邦史瓦帝尼，卻因模里西斯等三國撤銷專機飛越許可被迫暫緩。美國國務院廿二日對此表達嚴正關切，批評特定國家屈從中國要求，干預台灣官員例行出訪的安全與尊嚴，是「恫嚇」台灣及其全球支持者的又一案例，強烈敦促北京當局停止對台施壓，轉而進行有意義的對話。

    谷立言：中國威脅國際安全局勢

    美國在台協會（AIT）處長谷立言昨陪同美國太空總署（NASA）現役太空人林琪兒參訪台中受訪表示，這次事件再次顯現中國威嚇台灣的實際案例，不僅是威嚇到台海安全，也威脅到整個國際的安全局勢。

    谷立言指出，這次是中國對國際航空體系的濫用，是對國際和平與安全的威脅，呼籲北京政府減少或消除對台灣的軍事、外交和經濟壓力，並與台灣展開對話，尤其要與「台灣民選領導人」對話，希望未來可以有更多的對話，以比較和平的方式來解決這類問題。

    國務院一名發言人表示，美方對若干國家撤銷飛航許可、阻止台灣總統訪問史瓦帝尼的相關報導感到關切；這些國家嚴重干預台灣官員進行例行出訪的安全與尊嚴。此事無疑是北京針對台灣及其全球支持者進行恫嚇的又一案例，中國濫用國際民航體系，已對國際社會的和平與繁榮構成威脅。

    中國外交部發言人郭嘉昆則稱，美方對有關國家維護「一個中國原則」的正義之舉橫加指責，「完全是混淆是非，顛倒黑白。中方堅決反對，絕不接受」。

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