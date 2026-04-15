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    首頁 > 政治

    三軍、海巡遭滲透 出賣軍機10人起訴 特戰部少校收上百萬 檢求重刑

    2026/04/15 05:30 記者鮑建信／高雄報導
    橋頭地檢署偵辦軍人涉嫌共諜疑案，昨天依涉犯國安法等罪，起訴林姓少校等10人，檢方建議法院從重量刑。（資料照）

    橋頭地檢署偵辦軍人涉嫌共諜疑案，昨天依涉犯國安法等罪，起訴林姓少校等10人，檢方建議法院從重量刑。（資料照）

    橋頭地檢署偵辦軍人涉嫌共諜疑案，昨天一口氣依涉犯國安法等罪，起訴林姓少校等十人，其中有九人為現、退役軍人，涵蓋陸、海、空、海巡等單位，最高階級為特戰部少校政戰官，收取報酬總共五〇〇多萬元，檢方建議法院從重量刑，此案並將成為首宗符合國民法官庭審理的共諜案。

    橋檢指出，陳姓男子結識境外敵對勢力集團成員，接受招待赴澳門、珠海，涉嫌提供其金融帳戶及網銀密碼，按月收取三千元報酬，對方並用來行賄洩漏軍機或自拍投共影片的現、退役軍人。

    部隊運作、裝備…洩漏中方

    檢方指揮高雄市調處、高市刑大等單位去年收網，昨天偵查終結，依違反國家安全法、貪污治罪條例、洩密等罪，起訴陳男、陸軍裝甲砲兵營黃姓中士補給士、特種作戰指揮部林姓少校政戰官、海軍某軍艦楊姓下士、空軍某聯隊郭姓士官長、海軍陸戰隊陳姓中士、陸軍機械化步兵營曾姓機槍兵、陸軍六軍團砲兵營張姓中尉輔導長、海巡署鄧姓少尉和空軍作戰指揮部王姓二兵。其中，海軍陸戰隊陳姓中士去年四月間調任無人機營。

    在押7人 法院裁定續押

    檢調人員指出，林姓少校等九人在職期間，於二〇二三年起，因資金需求在網路認識暱稱「吉祥」、「哈呢」等人後，竟將部隊運作、裝備及相關秘密文書和電磁紀錄以手機拍攝後傳送給對方，收取報酬有現金、泰達幣、遊戲點數等，分別獲取換算七萬至一七四萬元不等共五〇〇多萬元款項，其中特戰部林姓少校和砲兵營黃姓中士均收賄高達上百萬元。

    林姓少校等七人案發後被收押，昨天起訴後移審橋頭地方法院，法院裁定續押。

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