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    首頁 > 政治

    馬英九：未退化到不分清廉貪瀆 健康與蕭旭岑涉侵占 是兩件事

    2026/04/15 05:30 記者劉宛琳／台北報導
    前總統馬英九（左）說明他並未退化嚴重到不分清廉貪瀆的程度，無法接受蕭旭岑（右）以「暗示他失智」為藉口去掩蓋自己做不該做的事。（資料照）

    前總統馬英九（左）說明他並未退化嚴重到不分清廉貪瀆的程度，無法接受蕭旭岑（右）以「暗示他失智」為藉口去掩蓋自己做不該做的事。（資料照）

    馬英九基金會前執行長蕭旭岑、王光慈被控疑收「台商捐款」，作家楊渡昨以「為了馬英九，請熄燈吧！」發文奉勸馬家人和基金會董事。馬昨致電楊，說明他並未退化嚴重到不分清廉貪瀆的程度，無法接受蕭以「暗示他失智」為藉口去掩蓋自己做不該做的事；蕭旭岑則強調自己「沒有拿一分不應該拿的錢」。

    蕭：沒拿不該拿的錢

    楊渡發文說，覺得馬英九的退化，未免有點太快。馬若在逐漸退化狀態下，把自己的基金會送請檢調單位去折騰，最後傷害最重的當然是他自己。一生潔身自愛的君子，最終以昏聵自訴告終，何其悲哀！

    對此，馬英九表示，他昨早與楊渡通話，強調自己並未退化如文中所言那麼嚴重，只是因為七十六歲年紀大了，會健忘，但並未嚴重到不分清廉貪瀆，不辨是非善惡的程度。

    馬英九也特別聲明：「我的健康情況，和蕭旭岑、王光慈是否涉及背信及侵占，完全是兩件事情，難道我的身體健康就可以構成蕭、王可以違法亂紀的理由嗎？兩者完全不可混為一談。」

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