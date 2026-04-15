重判16年理由》法官痛斥陳歐珀收賄 敗壞官箴

前立委陳歐珀涉收受業者賄賂，協助推動或阻撓法案，另涉詐領助理費，昨被台北地方法院依五件貪污罪併處十六年有期徒刑。台北地方法院合議庭痛批陳貪圖不法利益，敗壞官箴。（資料照）

前立委陳歐珀涉收受業者賄賂，協助推動或阻撓法案，另涉詐領助理費，昨被台北地方法院依五件貪污罪併處十六年有期徒刑，其妻徐慧諭除了共犯詐領助理費，還涉公益侵占丈夫的「台灣勁宜蘭發展協會」公款一百多萬，判刑四年六月，台北地方法院合議庭痛批陳貪圖不法利益，敗壞官箴。

藉協會開立收據 掩飾犯罪所得

判決書指出，陳歐珀於二〇一六年至二〇二〇年間，兩度向商港協會理事長洪英正索賄，利用職權推動對洪有利的商港法修法，透過陳的助理兼顧問洪文宗（審理期間過世，判公訴不受理）每月收受五萬元顧問費，共二八四萬元，另額外收受一三五萬元，共計收賄四一九萬餘元。

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蕭姓等四名租賃車業者，二〇一八年前往立法院辦公室拜訪陳歐珀，以政治獻金包裝賄款的方式，交付五十萬元賄款給陳，請求他協助召開協調會，設法暫緩「汽車運輸業管理規則」一〇三條之一修正案上路；陳歐珀藉由「台灣勁宜蘭發展協會」開立捐款收據，以掩飾犯罪所得，並於質詢時間向交通部施壓，質疑該修正案，阻撓修法上路。

陳妻徐慧諭除了共同犯詐領助理費，還於二〇一八至二〇一九年間，侵占丈夫成立的「台灣勁宜蘭發展協會」公益款項，指示助理至銀行臨櫃提領協會帳戶款項後，再匯入徐慧諭的帳戶，共侵占一一〇萬元。

合議庭指出，陳歐珀為了貪圖不法利益，對於職務上行為收受賄賂及不正利益，並利用職務上的機會詐取助理費，敗壞官箴，犯後雖坦承部分詐領助理費的犯行，但自始至終矢口否認收賄，審酌後量處十六年徒刑。

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