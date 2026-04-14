新北市長適任度 蘇巧慧民調首贏李四川

蘇巧慧勤走基層向市民請益。（蘇巧慧辦公室提供）

媒體昨天公布二〇二六新北市長參選人支持度最新民調，在適任度方面，民進黨蘇巧慧首度以四十三．五％超越國民黨李四川的四十一．五％；蘇巧慧回應，顯示團隊努力的方向正確，政見和願景得到支持，「對我們是很大的鼓勵」。李四川競選辦公室表示，各項民調都會當作參考，將持續深入基層、傾聽民意。

根據《美麗島電子報》民調顯示，若李四川和蘇巧慧兩人競選，李四川支持度卅五．五％，微幅領先蘇巧慧卅四．五％，差距僅一％，比上次的一．五％差距再為縮小，且民調連續兩次都在誤差範圍內；此外，希望讓國民黨繼續做有卅二％，換民進黨做做看則有卅七．九％。

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蘇巧慧回應，參選六百多天以來，民調從兩位數差距到現在各家民調互有領先，她獲得越來越多不分黨派、不分年齡的民眾支持。進步的新北是彩色的，做為一名首長，要照顧所有市民，市民要選擇一個能夠帶領新北邁向新時代的市長，她會持續積極勤走基層，為各項產業、區域政見向市民請益。

李四川競選辦公室表示，各項民調都會當作參考，李四川是基層工程人員出身，始終秉持前進現場、解決問題的精神，參與推動台北縣、新北市的各項建設，每到各地許多里長更會提及李四川曾協助的建設，這些看得見的實際政績、說到做到的特質，皆是李四川一路以來為市民打拚的人生縮影。

李四川出席新北市麵粉製品業工會會員大會，爭取支持。（李四川競總提供）

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