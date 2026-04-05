（新北）《福利政見交鋒》蘇巧慧︰守護嬰幼 李四川︰友善育兒

國民黨新北市長參選人李四川（中）與樹林區里長座談。（李四川競辦提供）

蘇提0到6歲免就醫部分負擔、免費打2疫苗 李擬推雙北公托共托

民進黨新北市長參選人蘇巧慧昨天與多位議員前往中和景新街市場掃街拜票，許多民眾看到蘇巧慧立刻興奮握手、合照，更有攤商高喊「凍蒜！」「一定支持妳！」氣氛相當熱烈。國民黨新北市長參選人李四川提出育兒友善政見，主張活化校園閒置教室、推動雙北公托共托合作，以擴大托育量能等。

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蘇到中和景新街市場 民眾興奮握手

蘇巧慧昨天與議員張維倩、張嘉玲，議員參選人張志豪第二輪市場掃街，她非常感謝每一區的民進黨議員和議員參選人都團結作戰，在市場也遇到許多民眾說「喔！又在市場看到你！」可見她和新北隊認真、勤走基層也獲得越來越多民眾的肯定和支持。

蘇︰獲愈來愈多中間選民支持

蘇巧慧指出，從各項民調看來，她參選六百天的努力也得到很正面的回饋，尤其獲得愈來愈多中間選民的支持，因此她會繼續維持這樣的步調，成為市民最好的選擇。他也一直秉持「溫暖、創新、會做事」的態度來帶領團隊，照顧市民。

針對李四川提出育兒友善政見，蘇巧慧說她二月四日就提出六大福利政見，包括公立國中小學生營養午餐免費、〇到六歲免門診和住院部分負擔、〇到六歲免費接種腸病毒和輪狀病毒疫苗、早產兒三萬元照顧津貼。

李訪輪椅夢公園 了解身障者需求

李四川昨天上午前往位於板樹體育館內的輪椅夢公園，傾聽身障朋友的生活需求，為未來推動身障政策參考，有效推動無障礙環境的全面升級。並到樹林區拜訪里長，李四川表示，第一線的里長最了解社區實際困難，也是市政決策的重要意見，當選以後，將以貼近民意、務實有效的方式推動地方建設，讓政策落實到每個角落。

李︰閒置教室 增設公托、公幼

李四川昨天在臉書提育兒政見，包含「閒置教室應有效利用」成為托育環境，不僅單純、安全，更讓各級學校都能夠增設公托中心或公立幼兒園，擴大公托供給。

第二是「雙北並肩拚公托共托」，在雙北交界地區採公托共托，讓孩子平安成長、家長能放心育兒。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（中）二度赴中和景新街市場拜票，受到民眾歡迎。（記者翁聿煌攝）

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