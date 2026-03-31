北京知情人士：中共藉「鄭習會」 斷國民黨親美路線

北京知情人士表示：「習鄭會」的舉行，正是國共攜手通往祖國統一的「雙向奔赴」。（記者方賓照攝）

一如本報在三月間所揭露，北京在昨天宣布將邀請國民黨主席鄭麗文於清明節假期後前往中國訪問。北京知情人士表示：「習鄭會」的舉行，正是國共攜手通往祖國統一的「雙向奔赴」。

為什麼這個時候舉辦對岸所謂的習鄭會？來自北京的訊息指出，中方最初的考量就是希望在「川習會」前，營造「台灣民意支持與中國統一」印象，讓北京有底氣勸服川普聲明「反對台獨」，減少或停止對台軍售。屆時將同時會配合其外交、海外官宣的操作，擴大對外的政治影響與效果；其次，北京希望藉此凸顯中國對台灣的「完全掌握」，以及證明中國對台灣法理的正當性。只是「川習會」的舉行一變再變，連帶「鄭習會」的時間安排也隨之調整。

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扶持鄭主導台灣在野勢力

北京方面人士認為，近期國民黨內情勢趨於複雜，親美派因為軍購、兩岸政策，一再挑戰鄭麗文，其間更發生馬辦事件，似乎「美國人操作的痕跡明顯」。值此之際，北京體認，決不能讓國民黨走回親美的路線，特別在朱立倫、盧秀燕、江啟臣多位國民黨諸侯接連出來聲援軍購、挑戰鄭麗文的關鍵時刻。

北京進而主張，必須將鄭麗文在台灣的地位「鞏固起來」，「支持中國統一的聲音不容被邊緣化」。特別要讓鄭麗文成為台灣在野勢力的主導者。對岸甚至注意到：鄭麗文與民眾黨主席黃國昌的合作關係緊密。

來自北京的消息進而強調，中共對國民黨的要求主要有三：

一、必須堅決的阻擋軍購，至少要成功拖延裝備入列期程。

二、必須有效阻止台灣當局總預算通過，讓賴清德寸步難行。

三、必須持續的防杜美台供應鏈的合作推動，明確推動台商「二次西進」的進程。這點包括要求國民黨必須邀請台灣企業界共同參與這次的四月訪團行程，並安排隨團商界公開宣示具體投資大陸的意向。

有關前述消息，國人未來可以持續檢驗鄭麗文與國民黨是否照辦？或以什麼方式來回應？

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