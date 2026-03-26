藍拒中配列不分區 徐春鶯拉姊妹挺白營

一度列入民眾黨不分區立委的中配徐春鶯因涉反滲透法等罪遭起訴，昨移審新北地方法院，法官認其有逃回中國之虞，裁定續押禁見。 （記者徐聖倫翻攝）

檢調發現 中共官員回應徐「要刺激一下國民黨」

中配徐春鶯長期向中共官員楊文濤回報國內政局，並培養中配參政，試圖擴大在台政治影響力，昨已遭違反滲透法起訴。檢調發現，徐春鶯曾因國民黨排除中配進入不分區立委安全名單而不滿，並籌辦活動拉攏中配支持民眾黨；過去討論政黨情勢時，楊曾批評國民黨「拎不動、藍心不足蛇吞象」，並稱「要刺激一下國民黨」，徐則回應「國民黨不值得信賴，要讓國民黨有危機感」等語。

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中方譏國民黨 「個個心懷鬼胎」

檢調調查，徐春鶯因不滿國民黨在二〇一七年前掌握國會多數期間，始終未縮短中配取得身分的年限，認為國民黨長期僅爭取中配選票，並未真正推動兩岸統一。二〇一九年，中配代表積極爭取列入國民黨不分區立委安全名單，但相關人選均被排除。徐春鶯對此感到不滿，並向中國民政部兩岸婚姻主任楊文濤回報，開始考慮以自身動員能力為籌碼，逐漸轉向支持民眾黨。

檢調追查發現，徐春鶯曾將中共戰機夜間演訓接近我國防空識別區的新聞傳送給楊文濤，雙方討論國內政黨與美國關係時，楊再度抱怨「國M黨更拎不動，個個心懷鬼胎、自私自利」，徐則回稱「咱們大陸被他們騙了，我早說過國M黨不是要統一的」，並直言「國民黨不值得信賴」。

為觀察各政黨對中配的態度，徐春鶯籌辦過一場大型活動，事後向楊文濤回報稱，民眾黨台北市黨部主動聯絡她要訂一桌，她欣然答應後，「國民黨有人緊張了」。徐女表示，她曾經和「雪燕」（前南投縣議員史雪燕，亦是中配）說過，「咱們要成為各政黨爭相拉攏靠近的對象，成為香餑餑，而不是去靠哪個政黨，要讓國民黨有危機感。」對此，楊回應：「對，早就該讓他們有點危機感了。」

徐：咱們要成為各黨拉攏對象

楊文濤在與中華兩岸婚姻協調會會長鍾錦明討論動員中配支持民眾黨時，也語帶嘲諷表示：「他答應給他們安全名單嗎？如果可以，我覺得這是一個好事，這個首先是有了一席之地，再一個還可以刺激一下國民黨。」

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