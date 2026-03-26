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    首頁 > 政治

    藍白砍光AI指管、無人機預算 賴總統籲支持不打折的政院版草案

    2026/03/26 05:30 記者陳政宇、蘇永耀／台北報導
    總統賴清德（中）25日主持4月將官晉任授階典禮時表示，立法院正在審議國防特別預算條例，期待立法院不分黨派，一起支持不打折的行政院版國防特別預算條例草案，讓國軍有更充足的資源、更先進的裝備及更堅實的應變能力。（中央社）

    總統賴清德（中）25日主持4月將官晉任授階典禮時表示，立法院正在審議國防特別預算條例，期待立法院不分黨派，一起支持不打折的行政院版國防特別預算條例草案，讓國軍有更充足的資源、更先進的裝備及更堅實的應變能力。（中央社）

    立法院本週審查行政院與在野黨版本的「國防特別預算條例草案」。兼任民進黨主席的總統賴清德昨天指出，在野黨排除AI和無人機這兩項關鍵戰力的建構，與當前戰爭型態的發展趨勢存在顯著落差，缺乏專業認知；呼籲朝野支持不打折的行政院版草案，讓國軍有更充足的資源、更先進的裝備及更堅實的應變能力。

    在野排除建構關鍵戰力 與當前戰爭型態有落差

    賴清德在民進黨中執會談到，無論俄烏戰爭或近期中東地區衝突，無人機已成為戰場上最重要、使用最廣泛的武器之一，且徹底改變現代戰爭面貌；將AI導入作戰體系，能加速決策與精準情報分析，也能協助自動化作戰及指管整合。無人載具系統與AI指管能力不僅是技術選項，更是當代國防體系和不對稱作戰發展的關鍵基礎。

    賴清德說，令人遺憾的是，兩個在野黨所提版本，把AI和無人機這兩項關鍵戰力的建構，通通排除不列入，與當前戰爭型態的發展趨勢存在顯著落差，缺乏專業認知。中國對台灣的軍事野心從未放棄且加劇，強化防衛能力、建立安全且可靠的供應鏈體系，以及推動國防自主，都是不可或缺的國家戰略。

    賴清德總統昨主持本月份將官晉任授階典禮時也強調，行政院版「國防特別預算條例」是依照整體建軍需求規劃，不只是裝備的籌獲，更是整體作戰能力的建構。從聯合情監偵、指揮管制，到火力運用、後勤支援與持久作戰量能，每個環節都必須彼此銜接、相互支撐，才能形成完整的防衛體，期待立法院不分黨派支持不打折的院版草案。

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