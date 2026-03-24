民進黨誰出戰北市？ 鄭麗君仍是首選

民進黨秘書長徐國勇昨召集台北市民代討論台北市長選情，會中達成3共識，包括人選愈快底定愈好、鄭麗君是第一人選，以及人選要對比出台北市長蔣萬安政策上的「空」。（資料照）

民進黨秘書長徐國勇昨召集台北市的黨籍立委及民代討論市長選情。與會人士轉述，會中達成三共識：人選拍板越快越好、政院副院長鄭麗君是第一首選，以及要有備案人選，且必須對比台北市長蔣萬安政策面的「空」；此外，選對會已有共識徵召法務部次長黃世杰參選桃園市長，待完成公務交接才會公布，預計四月七日下次開會將有具體結論。

徐國勇召集台北市的黨籍立委、議員及市黨部主委張茂楠等人商議市長選情，眾人暢所欲言、討論約一個半小時。吳思瑤會後受訪轉述，民進黨將提名的廿五名台北市議員已經底定，大家期待趕快產出「領頭羊」；關於市長人選，鄭麗君仍是大家心中首選，希望加速作業期程、儘早佈局。即便真的很期待鄭披上戰袍，但大家也理解選舉必須基於個人意願、國家關稅談判的進展，因此陷入兩難。

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在人選方面，吳思瑤坦言，在場的立委王世堅以及她，還有媒體點名的立委沈伯洋、表達參選意願的壯闊台灣聯盟理事長吳怡農都在討論內，但被cue到最多次的當然還是鄭麗君；徐國勇也請大家給黨中央一點點、最後徵詢討論的空間，無論是四月初或四月多，今年縣市首長提名比起以前七月已大幅提前。

備案人選 眾人力拱王世堅

張茂楠受訪表示，會中一致推舉鄭麗君為第一人選，但鄭若另有考量，「大家一致都認為王世堅是最好的人選」，一是議題攻防、二是最能困住蔣萬安無法全國輔選；不過，一旁的王世堅隨即表示，感謝大家的好意，但他會中已表明，既然要正式勸進鄭麗君，就應該「非鄭莫屬」，不宜再有第二人選、第三人選，這是非常不禮貌的。

民進黨目前在台北市、桃園市、新竹縣市、花蓮縣及金門縣、連江縣（馬祖）尚未完成縣市長提名，昨再次召開選對會廣泛討論，並聚焦最後階段幾位人選的綜合斟酌，王世堅、吳思瑤已向徐國勇表明，沒有參選市長的意願。桃園方面，選對會有共識徵召法務部次長黃世杰，待完成公務交接後公布；竹縣則視藍營整合情形作戰。

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