為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    自由日日Shoot》藍營軍購條例 不利防衛戰備 顧立雄：美不會接受國民黨團3800億版本

    2026/03/24 05:30 記者黃靖媗／台北報導
    國防部長顧立雄昨直言，經過國防部與美方長時間的溝通，美方應該不會接受國民黨團提出的三千八百億元版本。（記者方賓照攝）

    國防部長顧立雄昨直言，經過國防部與美方長時間的溝通，美方應該不會接受國民黨團提出的三千八百億元版本。（記者方賓照攝）

    立法院昨日初審行政院、立院國民黨團、立院民眾黨團提出的國防特別條例草案。國防部長顧立雄直言，經過國防部與美方長時間的溝通，美方應該不會接受國民黨團提出的三千八百億元版本，且美方高度重視我國國防特別預算審查，我國若不願承擔防衛，美國印太戰略將受到嚴重打擊，是美方無法接受的。

    我國防特別預算審查 美方高度重視

    立法院外交、財政聯席會審查行政院版一．二五兆元「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」，以及國民黨團版三八〇〇億元＋N的「強化國防及對美軍事採購特別條例草案」、民眾黨團版四千億元的「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例草案」等三版本進行詢答。

    談及國民黨團版本，顧立雄表示，三八〇〇億元是指美方已知會國會案項，並不足以涵蓋所有國防部提出的預算內容，經過他們與美方長時間的溝通，美方應該不會接受三八〇〇億元的版本，恐怕會使美方質疑我國強化自我防衛的決心。

    我若不願防衛 將打擊美國印太戰略

    針對民眾黨團版本，顧立雄指出，將所有軍購項目與金額都寫入條例，是將「條例」與「預算」混為一談，預算未來可能在與美方議約過程中變動，需要修正預算相關數量，若將預算列入條例，未來有任何一個字的變動，都需要送入立法院審議修改，無法執行。

    顧立雄也說，美方高度重視我國一．二五兆元國防特別預算審查，我們若不願承擔防衛，美國印太戰略將受到嚴重打擊，這是美方無法接受的。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播