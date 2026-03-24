自由日日Shoot》藍營軍購條例 不利防衛戰備 顧立雄：美不會接受國民黨團3800億版本

國防部長顧立雄昨直言，經過國防部與美方長時間的溝通，美方應該不會接受國民黨團提出的三千八百億元版本。（記者方賓照攝）

立法院昨日初審行政院、立院國民黨團、立院民眾黨團提出的國防特別條例草案。國防部長顧立雄直言，經過國防部與美方長時間的溝通，美方應該不會接受國民黨團提出的三千八百億元版本，且美方高度重視我國國防特別預算審查，我國若不願承擔防衛，美國印太戰略將受到嚴重打擊，是美方無法接受的。

我國防特別預算審查 美方高度重視

立法院外交、財政聯席會審查行政院版一．二五兆元「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」，以及國民黨團版三八〇〇億元＋N的「強化國防及對美軍事採購特別條例草案」、民眾黨團版四千億元的「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例草案」等三版本進行詢答。

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談及國民黨團版本，顧立雄表示，三八〇〇億元是指美方已知會國會案項，並不足以涵蓋所有國防部提出的預算內容，經過他們與美方長時間的溝通，美方應該不會接受三八〇〇億元的版本，恐怕會使美方質疑我國強化自我防衛的決心。

我若不願防衛 將打擊美國印太戰略

針對民眾黨團版本，顧立雄指出，將所有軍購項目與金額都寫入條例，是將「條例」與「預算」混為一談，預算未來可能在與美方議約過程中變動，需要修正預算相關數量，若將預算列入條例，未來有任何一個字的變動，都需要送入立法院審議修改，無法執行。

顧立雄也說，美方高度重視我國一．二五兆元國防特別預算審查，我們若不願承擔防衛，美國印太戰略將受到嚴重打擊，這是美方無法接受的。

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