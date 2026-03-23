立院今起審各版本國防特別條例 綠：軍購與國內委製研發缺一不可

民進黨籍外交及國防委員會召委陳冠廷。（資料照）

立法院外交及國防委員會今起將安排三天併案審查朝野各版本國防特別條例。民進黨籍召委陳冠廷昨強調，行政院版條例涵蓋對美軍購與國內委製研發，兩者缺一不可，誠摯呼籲在野黨領袖及國會議員就委製與商購部分予以支持，共同推進國防建設。

陳冠廷指出，本次軍事特別預算條例中，民進黨與在野黨主要歧見在於約三千多億元的委製與商購部分。他肯定包括蔣萬安、盧秀燕等國民黨重要政治人物，已逐步表態支持將軍購規模提升至約九千億元，顯示在野陣營對強化國防的方向已有共識，但委製與商購的預算仍有待突破。

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他說，國內委製項目涵蓋天弓飛彈、反彈道系統、反無人機系統等，均屬建構完整防衛體系的核心環節；此外，海軍陸戰隊新編火力營及無人機營已陸續成立，基層官兵急需各式無人機裝備投入訓練與實際運用，若將委製與商購預算刪除，將直接影響戰力形成。

陳冠廷說明，從烏克蘭到中東戰場的實戰經驗均已證實，無人機具備監偵、搜尋目標及打擊等多元功能，能有效整合海馬斯等武器系統。他舉例，漸進型無人機可獲取目標資訊，再將指管資料傳遞給海馬斯系統執行打擊，無人載具與軍購裝備之間有密切的戰術聯繫，若僅完成對美軍購卻缺乏自主能力，戰力將嚴重受損。

陳冠廷重申，對美軍購的交付進度由美方主導，而國內委製與商購則完全操之在我，希望一．二五兆元的預算規模能先以條例形式通過，內部細節包括裝備獲取數量等，可於後續預算審查階段再做充分討論。

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