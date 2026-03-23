《北市》涉案議員恐脫黨參選 稀釋基本盤 藍綠對決變多角混戰

國民黨籍台北市議員李傅中武被指出利用妻子林金俐娘家親戚當人頭詐領助理費，已是本屆台北市議會第五位民代涉入司法案件。年底選戰在即，若無法通過國民黨內初選提名，要拚連任僅能脫黨參選。議員秦慧珠提到，如涉案議員最終選擇以無黨籍參選會吃到自己人的票；有現任議員直言，若有人脫黨參選，選情會從「藍綠對決」轉為「多角混戰」，變成「大亂鬥」。

秦慧珠分析，這些涉案資深議員深耕地方多年，陳重文可能拿到八千至一萬票，甚至更多，應曉薇也是，吸走部分政黨票，自然就會影響黨的提名人。李傅中武在提名前可能還不會被起訴，仍有可能提名，但他在登記成候選人或投票前被起訴，可能被撤銷提名，會令人措手不及。

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議員林杏兒表示，今年是選舉年，國民黨在台北市有「母雞」蔣萬安，民進黨只有小雞，綠營將會持續攻擊國民黨小雞，打壓士氣。她示警，「國民黨要面對連環爆」。另針對同黨李傅中武涉詐領助理費案，林杏兒說，助理費不應當作私下運作或暗盤，應明確訂定助理費範圍與規範，現在模糊不清造成外界解讀，若最後無罪，依然是人生中重大傷害。

不具名議員提到，過去台北市議員選舉，大致有一定席次結構，涉案議員脫黨參選的具體影響會反映在傳統政黨基本盤被稀釋、選情由「藍綠對決」轉為「多角混戰」，有脫黨議員的選區選戰重點可能會從「藍綠動員」轉向「候選人評價」。

另有一位不具名議員說明，陳重文無法代表國民黨參選，目前看不出他有放棄選舉念頭，但他過去的選民還是跟藍營基層有關聯，所以國民黨仍會以他持續參選的方向思考。

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