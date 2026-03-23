政院：國防自主韌性 不能被打折扣

行政院表示，「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」有助於提升我國供應鏈戰略地位及國軍整體戰力，扶植國內無人載具產業鏈發展，籲請立法院儘速審議通過國防特別條例及總預算案。（資料照）

行政院去年核定「無人載具產業發展統籌型計畫」，預計五年投入四四二億元，推動我國無人載具發展。今年度中央政府總預算、國防特別預算均有涉及無人機相關預算。行政院副院長鄭麗君昨表示，籲請立法院儘速審議通過，因為台灣無人機產業發展、台灣產業升級的腳步不能停下來，台灣國防自主的韌性不能被打折扣。

產業升級的腳步不能停下來

經濟部所提「無人載具產業發展統籌型計畫」，應用範疇涵蓋國防安全、災害防救、智慧製造、智慧交通、醫療運送、農業監測與精準作業、海空域治理等。

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行政院強調，為積極連結民主供應鏈把握海外商機，今年一月經濟部長龔明鑫赴美參與第六屆「台美經貿繁榮夥伴對話（EPPD）會議」，見證台美共同簽署「矽盛世宣言及台美經濟安全合作聯合聲明」。其中，台美無人機資安認證機制「Green UAS」的接軌，以及無人機「非紅供應鏈」合作，被列為台美未來七大重點合作項目之列。

鄭麗君指出，行政院已規劃透過統籌型計畫，以公部門採購帶動國內需求，推動資安檢測與國際接軌，並完善國內測試場域管理制度，為無人機產業發展創造成長動能，希望達成二〇二七年無人機全非紅供應鏈的目標。

鄭進一步說，隨著近年來台灣在國際上深化民主供應鏈布局，將有助於持續強化我國產業競爭力與國家整體韌性，相關計畫須仰賴穩定且充足的預算支持，以繼半導體產業之後，將無人載具產業發展成為我國下一個關鍵產業。

官方統計，我國無人機產值由二〇二四年的五十億元，成長至二〇二五年的一二九億元，整體成長幅度超過二．五倍；其中，無人機整機外銷金額更由二二〇二二四年的一．四億元，成長至二〇二五年的廿九．五億元，外銷成長值達廿一倍。

鄭麗君舉例，外銷是以捷克、波蘭、美國為主要出口市場，占比達九成以上，顯示台灣無人機產業已逐步成為民主陣營中具高度信賴性的關鍵供應鏈夥伴。

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